Çavuşoğlu-Memmedyarov-Janelidze ortak basın toplantısı

BAKÜ (AA) - Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov, Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yönelik katliama ilişkin "Myanmar'daki durum çok vahim. Bu meselenin halledilmesi için konuyu ortak takvimimize aldık çünkü yıllardır bu insanlar eziyet çekiyor." dedi.

Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı'nın ardından Memmedyarov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Gürcistan Dışişleri Bakanı Mikheil Janelidze ortak basın toplantısı düzenledi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Memmedyarov, üç ülke arasında imzalanan "2017-2019 Üçlü Sektörel İşbirliği Eylem Planı"nın kapsamlı bir anlaşma olduğunu söyledi.

Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan arasında hukuki yaptırım ve savunma konularında iş birliği olması dolayısıyla bu konuların imzalanan eylem planında yer almadığını belirten Memmedyarov, ekonomi, enerji, tarım ve çevrenin korunması ile su kaynakları, bilim ve teknoloji gibi birçok konunun eylem planında olduğunu ifade etti.

- "Myanmar'daki durum çok vahim"

Memmedyarov, Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yönelik katliamlarla ilgili bir soru üzerine, "Myanmar'daki durum çok vahim. Bu meselenin halledilmesi için konuyu ortak takvimimize aldık çünkü yıllardır bu insanlar eziyet çekiyor. Bu konunun dikkatli şekilde takip edilmesi ve sorunun çözümü için destek olunması konularında mutabık kaldık." dedi.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Edward Nalbantyan ile Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında görüşüp görüşmeyeceğinin sorulması üzerine Memmedyarov, Nalbantyan ile bir görüşmenin planlandığını ancak kesin tarihin henüz belirlenmediğini kaydetti.

Memmedyarov, "Hangi konuları görüşmeyi planladığımızı herkes biliyor. Burada ihtiyaç duyulan şey, siyasi bir kararın kabul edilmesi, bu karara bağlı olarak da Ermenistan silahlı kuvvetlerinin işgal ettiği topraklardan geri çekilmesi." diye konuştu.

- "Harika fırsatlar sunuyor"

Gürcistan Dışişleri Bakanı Janelidze de Türkiye ve Azerbaycan dışişleri bakanları ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Üçlü iş birliği ilişkilerimizdeki harika gelişmeleri görmek çok güzel. İş birliğimiz birçok alan ve sektörü kapsıyor. Aslında bu eşsiz bölgesel iş birliği mekanizması üçlü iş birliği ajandamızdaki geniş konuları ele almak için harika fırsatlar sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Üç ülke arasındaki ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel ilişkilerin 25'inci yılının kutlandığının altını çizen Janelidze, bu ilişkilerin sadece hükümetlerle sınırlı kalmadığını, ülkelerin halkları arasında da iyi temasların olduğunu dile getirdi.

Janelidze, devam eden kültürel ilişkilerin üç ülkeyi birbirine bağladığını kaydederek, imzalanan "2017-2019 Üçlü Sektörel İşbirliği Eylem Planı"nın Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki iş birliğinin gelecek iki yıl içindeki çerçevesini oluşturucağını bildirdi.

Ulaştırma ve enerji konularındaki iş birliğinin sadece bu ülkelerin çıkarına olmadığına dikkati çeken Janelidze, "Bölgedeki istikrarı ve gelişmeyi destekleyen ortak projelerimizin başarısı için birlikte çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Janelidze, büyük bir başarı olarak gördükleri Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu hattının tamamlanması için çalışmaların devam ettiğini ve üç ülke arasındaki iş birliğinin sadece ulaştırma ve ticaret ile sınırlı kalmadığını hatırlatarak, siyasi anlamdaki iş birliğinin yanı sıra Birleşmiş Milletler gibi uluslararası platformlarda da birbirlerini desteklediklerini sözlerine ekledi.