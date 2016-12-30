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Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü

- Görüşmede NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Bakan Çavuşoğlu'na Suriye'de sağlanan ateşkes mutabakatından ötürü tebriklerini iletti

Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, karşı tarafın talebiyle gerçekleşen telefon görüşmesinde, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Çavuşoğlu'na Suriye'de sağlanan ateşkes mutabakatından ötürü tebriklerini iletti.

Mutabakata Türkiye'nin katkılarından dolayı teşekkür eden Stoltenberg, NATO'nun sürece destek verdiğini dile getirdi. Görüşmede, Suriye'deki gelişmeler ve süreç bağlamında gelecek dönemde atılacak adımlar değerlendirildi.

Görüşmede ayrıca, Irak'taki askeri eğitim ve donatım faaliyetleri, koalisyonun El Bab'a hava desteği, Libya'daki gelişmeler ve NATO'nun Türkiye'ye desteği konuları ele alındı.

Çavuşoğlu ve Stoltenberg'in en kısa zamanda bir araya gelme konusunda mutabakata vardığı da kaydedildi.

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Ateşkes MutabakatıDışişleri Bakanı Mevlüt ÇavuşoğluNATO Genel Sekreteri Jens StoltenbergTebrik
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