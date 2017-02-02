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Çavuşoğlu-Vargas ortak basın toplantısı

- Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Vargas: - "İki ülke arasındaki ilişkiler Türkiye'nin Santo Domingo'daki büyükelçiliği aracılığıyla daha da güçlendi" - "2010'dan 2015'e kadar Türkiye'ye ihracatımız yüzde 65 arttı"

Çavuşoğlu-Vargas ortak basın toplantısı

SANTO DOMINGO (AA) - Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Miguel Vargas, "İki ülke arasındaki ilişkiler Türkiye'nin Santo Domingo'daki büyükelçiliği aracılığıyla daha da güçlendi." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Vargas başbaşa ve heyetlerarası görüşmelerinin ve iki ülke arasında Turizm İşbirliği Anlaşmasının imzalanmasının ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Vargas, Bakan Çavuşoğlu'na ziyareti nedeniyle teşekkür ederek, iki ülke arasında turizme ilişkin imzalanan anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Vargas, "İki ülke arasındaki ilişkiler Türkiye'nin Santo Domingo'daki büyükelçiliği aracılığıyla daha da güçlendi." diye konuştu. Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, ülkesinin Türkiye'de açılacak büyükelçiliği ile de ilişkilerin derinleştirileceğini kaydetti.

Türkiye'den Dominik Cumhuriyeti'ne gelen iş dünyası temsilcilerine yatırımları konusunda yardımcı olduklarını söyleyen Vargas, "2010'dan 2015'e kadar Türkiye'ye ihracatımız yüzde 65 arttı." diye konuştu.

Vargas, turizm alanında işbirliği çerçevesinde iki ülke arasında gelecekte doğrudan uçuşların yapılabileceğini kaydetti.

Nisan'da Türkiye'yi ziyaret etmeyi planladığını belirten Vargas, o ziyarette ülkesinin Türkiye Büyükelçiliğinin açılışına katılmayı ve iki ülke arasında başka anlaşmalar imzalanmasını umduğunu belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇavuşoğluDominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Miguel VargasSanto Domingo
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