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Çavuşoğlu ve Aktaş Bursa'yı gökyüzünden inceledi

- Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş ile helikopterle Bursa'da yapımı devam eden projeleri havadan gözlemledi

Çavuşoğlu ve Aktaş Bursa'yı gökyüzünden inceledi

BURSA (AA) - Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kentte devam eden ve planlanan yatırımların yanı sıra trafik sıkışıklığı yaşanan bölgeleri havadan inceledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Aktaş, Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu ile devam eden ve planlanan yatırımları havadan inceledi. Aktaş, Büyükşehir Belediyesinin devam eden ve yeni planlanan yatırımları hakkında Çavuşoğlu'na bilgi verdi.

Aktaş, helikopterle bir saat süren inceleme sonrasında yaptığı açıklamada, "Bursa, hızla büyüyen bir şehir. Bursa'da sokağa çıktığınızda kime sorarsanız sorun, ilk madde ulaşım, trafiğin durumu, toplu ulaşımın kalitesi, hızı ve fiyatıyla ilgili sıkıntıdan bahsediliyor. Ayrı ayrı değerlendiriyoruz. Bursa'ya, genel bir fotoğrafa dikey olarak da bakalım istedik. Faydalı bir gezi oldu. Notlarımızı aldık, insanımızın hayatını kolaylaştıracak çalışmalarla yeni dönemin farkını hissettireceğiz." dedi.

Yapılan çalışmaların olumlu etkilerinin olacağını ifade eden Aktaş, "Bugün ve bundan sonra yapılacak çalışmalar, uzun yıllar olumlu etkilerini hissettirecektir. Hem merkezi hükümet imkanlarını hem Büyükşehir Belediyesi imkanlarını hem de hayırseverler, yap-işlet-devret ve iş adamları imkanlarını kullanacağız, hep birlikte adım atacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Aktaş, ilçe belediyeleriyle de iş birliği içinde, ortak akılla güç birliği oluşturarak, Bursa'ya çok daha güzellikler katılacağının altını çizdi.

- "Cumhurbaşkanımız ile paylaşacağız"

Aktaş, Bursa için verimli adımlar atılacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Bugüne dek tespitlerim vardı ama bizatihi görmek de iyi oldu. Bu incelememizin ardından şehrin doğusundaki çalışması durdurulan İsabey katı atık toplama istasyonu, Vakıf'taki 250 dönümlük park, Kestel'deki su fabrikasının olduğu alan, şehrin batısındaki kentsel dönüşüm ve Nilüfer'deki durumu, stadyum ve Acemler civarındaki yoğun trafik sirkülasyonundaki sıkışıkları, kuzey ve güney hattındaki T2 hattı ve buna bağlantılı yolların durumunu genel anlamda değerlendirdik. Aldığımız notları bir bir hayata geçirmek durumundayız. Bu izlenimlerimizi Sayın Cumhurbaşkanımızla da paylaşıp inşallah Bursa'yı layık olduğu yere daha fazla götürmek adına hükümet ve yerel idare olarak büyük bir güç birliğiyle hareket edeceğiz. Bursa'nın yarınları daha güzel olsun."

Trafiğin yoğunluğu, ulaşımın kalitesi ve toplu ulaşım fiyatlarında plan dahilinde iyileştirmeler yapılacağını dile getiren Aktaş, "Bursa gibi hızlı büyüyen yoğun şehirlerde trafik maalesef kaçınılmaz bir gerçek ama yapacağımız uygulamalarla bunu minimize etmek lazım. Sabah, akşam ve hafta sonu belirli saatlerin pik saatler olduğunu unutmamak lazım. Kesinlikle yapılabilecek önemli dokunuşlar ve hamlelerimiz olacak." ifadesini kullandı.

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