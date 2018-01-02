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Çavuşoğlu ve Zarif telefonda görüştü

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, telefonda görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu ve İranlı mevkidaşı Zarif telefon görüşmesi yaptı. İran'ın...

Çavuşoğlu ve Zarif telefonda görüştü

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu ve İranlı mevkidaşı Zarif telefon görüşmesi yaptı.

İran'ın Meşhed kentinde perşembe günü herhangi bir siyasi partinin çağrısı olmadan toplanan grup, ülkedeki ekonomik şartları protesto etmek amacıyla gösteriler düzenlemeye başlamıştı. Gösteriler, rejim muhalifi protestolara dönüşerek birçok kente yayılmıştı.

Dışişleri Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, İran'daki protestolara ilişkin "Olayların tırmanmasının önüne geçilmesini, gelişmeleri kışkırtıcı dış müdahalelerden kaçınılmasını temenni ediyoruz." değerlendirmesi yapılmıştı.

Açıklamada ayrıca "Şiddetten kaçınılması ve provokasyonlara kapılınmaması lazım geldiğine inanıyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
- Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇavuşoğluIranİran ​​​Dışişleri Bakanı Muhammed ​​Cevad Zarif
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