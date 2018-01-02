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Çavuşoğlu'ndan bazı haberlere yalanlama

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: - "Çocuk katili terör örgütüyle pazarlık yapmak için ön şart ortaya koyduğumuz yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır"

Çavuşoğlu'ndan bazı haberlere yalanlama

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Çocuk katili terör örgütüyle pazarlık yapmak için ön şart ortaya koyduğumuz yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Milletimize verdiğimiz söz, terör örgütünün kökünü kazıyana kadar hiçbir gücün bizi durduramayacağıdır." dedi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Alman Haber Ajansı DPA'ya verdiği mülakattaki ifadelerinin çarpıtılması hakkında açıklamada bulundu.

"Terör örgütü PKK ile pazarlık yapmak için ön şart ortaya koyduğu" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Çocuk katili terör örgütüyle pazarlık yapmak için ön şart ortaya koyduğumuz yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Milletimize verdiğimiz söz, terör örgütünün kökünü kazıyana kadar hiçbir gücün bizi durduramayacağıdır." ifadelerini kullandı.

DPA ile mülakatında PKK’nın çözüm sürecini sadece suistimal ettiğini dile getirdiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, "Şimdi ise milletimizin, özellikle de Kürt vatandaşlarımızın PKK ile mücadeleye sonuna kadar devam etmemizi istediklerini vurguladım." değerlendirmesinde bulundu.

Alman Haber Ajansı DPA da konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun Basın Danışmanı Kahraman Halisçelik'in ifadelerine yer verdi.

Halisçelik, DPA'ya yaptığı açıklamada, PKK'nın silah bırakmasının barış sürecinin yeniden hayata geçirileceği anlamına gelmeyeceğinin altını çizerek, "Bizim Türk vatandaşlarını öldürmeye devam eden bir terör örgütüyle yeniden görüşmelere başlama niyetimiz yok." ifadelerini kullandı.




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Dışişleri BakanıMevlüt Çavuşoğlu
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