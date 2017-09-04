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Çavuşoğlu'ndan, İsrailli aileye "Antalya'ya yine gelin" tavsiyesi

BLED (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya'da karşılaştığı engelli çocuğa özel ilgi gösterdi. Çavuşoğlu, 12. Bled Stratejik Forumu'na katılmak için geldiği Slovenya'da bir program sonrası karşılaştığı engelli...

Çavuşoğlu'ndan, İsrailli aileye

BLED (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya'da karşılaştığı engelli çocuğa özel ilgi gösterdi.

Çavuşoğlu, 12. Bled Stratejik Forumu'na katılmak için geldiği Slovenya'da bir program sonrası karşılaştığı engelli bir çocuk ve ailesiyle sohbet etti. Çavuşoğlu, İsrailli olduğunu öğrendiği çocuğa Bled'i nasıl bulduğunu sordu.

Çocuk ve annesinin Bled'e oranla İsrail'de havanın çok sıcak olduğunu söylemesi üzerine Çavuşoğlu, memleketi Antalya'da da havanın sıcak olduğunu kaydetti.

Ailenin en sonuncusu 8 yıl önce olmak üzere 3 kez Antalya'ya tatile gittiğini öğrenen Bakan Çavuşoğlu, "Antalya 8 yılda çok değişti. Yeniden ziyaret etmelisiniz." dedi.

Çocuk, "Ziyaret edeceğim" yanıtını verirken, Çavuşoğlu, daha sonra aileye iyi akşamlar dileyerek, diğer bir programa geçti.

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Bled Stratejik ForumuDışişleri Bakanı Mevlüt ÇavuşoğluIsrail
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