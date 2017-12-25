Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Lokman Kurt Vahap Çelik Basın açıklaması serkan sevim
Başkandan çevre uyarısı
Başkandan çevre uyarısı
Rüzgar ihaleleri başladı
Rüzgar ihaleleri başladı
Gençlerin umudu oldu
Gençlerin umudu oldu
Yeni yıla özel kredi
Yeni yıla özel kredi
Zeytinde büyük hedef
İhracatta büyük hedef

Çavuşoğlu'ndan Noel mesajı

- Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: - "Dostluk içinde huzurla yaşanan bir dünyayı temennilerin ötesine taşımak için, daha fazla yardımlaşmak, daha fazla paylaşmak zorundayız. Kapısını çalan tüm mazlumlara din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin kucak açan Türkiye'nin, insanlığın huzuru ve barışı için son derece kararlı olduğunu ifade etmek isterim"

Çavuşoğlu'ndan Noel mesajı

ANKARA (AA) - Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin, kapısını çalan tüm mazlumlara insanlığın huzuru ve barışı için din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin kucak açtığını ve bunda kararlı olduğunu bildirdi.

Çavuşoğlu, yayımladığı mesajla Hristiyan vatandaşların "Noel Bayramı"nı kutladı.

Hristiyan vatandaşların varlıklarıyla Türkiye'ye zenginlik kattığını belirten Çavuşoğlu, farklı din ve kültürlerin sevgi, barış ve kardeşlikle bir arada huzur içinde yaşamasının son derece önemli olduğunu vurguladı.

Bu birlikteliğin simgesi ve tüm dünyaya örnek olmuş ortak geçmişin mensupları olarak, insanlığın hayrına olan değerlerin hep birlikte kucaklanması gerektiğine işaret eden Çavuşoğlu, insanı temel alan, insanın yaşamını önemseyen her inancın mensuplarıyla, bu doğrultuda birlikte çaba göstermeye gayret edildiğini ifade etti.

Çavuşoğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Yunus Emre'nin 'Yaratılanı severim, Yaratandan ötürü' ifadesi tüm insanlığa bu birlikteliği en güzel şekilde öğütler. Dostluk içinde huzurla yaşanan bir dünyayı temennilerin ötesine taşımak için, daha fazla yardımlaşmak, daha fazla paylaşmak zorundayız. Kapısını çalan tüm mazlumlara din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin kucak açan Türkiye'nin, insanlığın huzuru ve barışı için son derece kararlı olduğunu ifade etmek isterim. Tüm farklılıklarımızın bir zenginlik olduğu düşüncesinden hareketle Hristiyan vatandaşlarımızın kutladıkları Noel Yortusunu tebrik ediyor, barışa ve tüm mazlumların aydınlık geleceğine vesile olmasını diliyorum."


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Başbakan Yardımcısı Hakan ÇavuşoğluNoel Bayramı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5