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Çavuşoğlu'nun Arakan için telefon diplomasisi sürüyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Arakanlı Müslümanların durumuna ilişkin Bangladeşli mevkidaşı Mahmud Ali ile telefonda görüştü.

Çavuşoğlu'nun Arakan için telefon diplomasisi sürüyor

ANKARA(AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bangladeş Dışişleri Bakanı Abul Hassan Mahmud Ali ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, Bangladeşli mevkidaşı ile Arakan'da Müslümanlara yönelik katliamları ve Arakanlı Müslümanların son durumunu ele aldı.

Bu arada Bakan Çavuşoğlu, Arakan'da son dönemde Müslümanlara yönelik artan katliamlarla ilgili yoğun bir diplomasi çalışması yürütüyor.

Çavuşoğlu, Malezya Dışişleri Bakanı Anifah Aman, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ve eski Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Kofi Annan ile de Arakan'daki Müslümanların durumunu görüşmüştü.

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ArakanBangladeşDışişleri Bakanı Mevlüt ÇavuşoğluDünyaMyanmar
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