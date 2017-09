- Çavuştepe Kalesi'ndeki kazı ve onarım çalışmaları

ANKARA (AA) - Van'daki Çavuştepe Kalesi kazı ve onarım çalışmalarında 2 bi̇n 750 yıllık Urartu nekropolü gün ışığına çıkarıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, defineciler nedeniyle son yıllarda yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Van'ın Çavuştepe Kalesi'ndeki kazılarda Urartuların ölü gömme adetlerine ilişkin önemli verilere ulaşıldığı bildirildi.

Bakanlığın nekropolü kurtarmak üzere başlattığı arkeolojik kazı çalışmalarında, karı kocaya ait olduğu tahmin edilen bir mezarın da gün ışığına çıkarıldığı belirtilen açıklamada, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rafet Çavuşoğlu başkanlığındaki kazılarda ulaşılan insan iskeletlerinin bilimsel açıdan bir ilk olma özelli taşıdığı vurgulandı.

Gün ışığına kavuşturulan Urartu mezarlarında bu aileye ait olduğu tahmin edilen bir de at iskeletinin bulunduğu bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kazı alanının güneye bakan kısmında ve yüzeyin yaklaşık yarım metre altında ise büyük ölçüde kırık 8 adet Urne mezar ortaya çıkarıldı. Mezarlıktaki ilk dönem gömülerinin bulunduğu tabakaya ait olduğu tespit edilen ve kazıların en önemli buluntusu olan at mezarından çıkartılan yetişkin at iskeletinin yakınında ise bol sayıda oksitlenmiş ve çok deforme olmuş demir kalıntıları ile bronz çivilere rastlandı. Kalıntıların üzerindeki ilk gözlemler, bu buluntuların bir at arabasına ait olabileceği yönünde. At iskeletinden alınacak numunelerin analiz edilmesi sonucunda da atın yaşı ile cinsi tespit edilecek."

At iskeletinin yaklaşık 2,5 metre doğusunda Çavuştepe Kalesi'nin bir yöneticisine veya önemli bir kişiye ait olduğu düşünülen mezara daha ulaşıldığı vurgulanan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Yüzeyden 2,8 metre aşağıda olan bu toprak mezarda her ikisi de sol yanı üzerine yatırılmış vaziyette hoker tarzında yetişkin bir erkek ve bir kadın gömüsü ortaya çıkarıldı. Bireylerin yan yana konulmuş olması sebebiyle karı-koca olduğu düşünülüyor. Erkek iskeletinin yüz kısmı güneydoğuya, kadın iskeletinin yüz kısmının ise kuzeydoğuya baktığı görüldü. Ayrıca ayakları üzerine bronzdan sığ bir tepsi konulmuş kadın iskelet üzerinde bir bronz kemer ile bronz, gümüş ve altından çok sayıda takıya rastlandı. Erkek iskeleti üzerinde ise bronz bir kemer ile bir mühür bulundu. İlk gözlemler sonucunda yukarıda söz edilen at mezarının da bu aileye ait olduğu tahmin ediliyor."

- Çavuştepe Kalesi'ndeki kazı ve onarım çalışmaları

Çavuştepe Kalesi kazı ve onarım çalışmaları 3 Ağustos'ta başladı. Bakanlığın izinleriyle gerçekleştirilen çalışmalar, kalenin yaklaşık bin 200 metre kuzeyindeki yayvan bir tepelik olan 2 bi̇n 750 yıllık nekropol alanında da yürütüldü.

Urartu dönemine ait mezarların bulunduğu Çavuştepe Kalesi, Urartu Kralı II. Sarduri tarafından yaklaşık MÖ. 750 yıllarında inşa edildi.

Nekropol, Urartu Krallığı'nın yıkılışına kadar yaklaşık 200 yıl burada yaşayanlar tarafından mezarlık olarak kullanıldı.