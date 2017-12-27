Çayeli Bakır İşletmelerinde görev değişikliği

RİZE (AA) - Çayeli Bakır İşletmeleri Genel Müdürü Iain Anderson, İspanya'ya atanması dolayısıyla görevi yeni Genel Müdür Murat Güreşçi'ye devretti.

Anderson, kentteki bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, Çayeli Bakır İşletmelerindeki görevine ve Rize'ye veda ettiğini söyledi.

Çayeli Bakır'da 9 yıl görev yaptığını belirten Anderson, şöyle devam etti:

"Buradan ayrılmak çok zor oldu. Rize benim ve ailemin evi gibi oldu. Ben dünyada hiçbir yerde Rize'den fazla başka bir uzun süre yaşamadım. Hayatımda en uzun yaşadığım yer Rize. Bölgenin dağları ile denizi ve yaylalarına aşık oldum. En çok insanlarını özleyeceğiz. Geride bayağı bir sevdiğimiz insan kalacak. Tam bir veda olduğunu da söyleyemem. Rize'ye zaman zaman gidip geleceğim. Rize'yi çok özleyeceğiz."

Anderson, ana firmanın İspanya'daki bir maden operasyonunun başına geçeceğini ifade ederek, "Bu firma madencilik açısından Çayeli Bakır'dan daha büyük bir operasyon. Benim için İspanya'da zorlu bir süreç başlamış olacak." dedi.

Görevi yeni genel müdür Murat Güreşçi'ye devrettiğini kaydeden Anderson, "Benim için memnuniyet verici boyutu ise Murat Bey'in bizim firmamız içinde yetişmiş bir lider olması. Bu değişiklikle Çayeli Bakır İşletmelerinde yabancı çalışan hiç kimse kalmamış oldu. Şu an çalışanların tamamı Türk vatandaşlarından oluşuyor." diye konuştu.

Güreşçi ise uzun zamandır Çayeli Bakır İşletmelerinde çalıştığını belirtti.

Çayeli Bakır İşletmelerinin kurumsal bir şirket olduğunu dile getiren Güreşçi, "Çayeli Bakırın değerlerinde çok büyük bir değişiklikler olmayacak. Biz aynı değerlerimizle beraber çalışacağız, hatta daha ileriye taşımayı düşünüyoruz." ifadesini kullandı.