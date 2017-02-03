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Çayeli Bakır İşletmelerinde iş kazası

- Kaza geçiren 12 yıllık bakım teknisyeni Serdar Dede hayatını kaybetti

Çayeli Bakır İşletmelerinde iş kazası

RİZE (AA) - Çayeli Bakır İşletmelerinde meydana gelen iş kazasında bakım teknisyeni Serdar Dede öldü.

Çayeli Bakır İşletmelerinde 12 yıldır bakım teknisyeni olarak çalışan Serdar Dede (35), mesai başladıktan sonra uzaktan kumanda ile çalışan cevher işleme aracının bakımını yaptığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle aracın altında kaldı.

Arkadaşlarının yardımıyla çıkartılan Dede, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Dede, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından savcılık inceleme başlatırken maden yönetimi üretimi durdurarak çalışanlara izin verdi.


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