AMASYA (AA) - CİHAN OKUR - Amasya'da çay ocağı işletmeciliği yapan 45 yaşındaki Derya Cönte, yaklaşık 6 yıldır işini başarılı şekilde sürdürüyor.

Uzun yıllar Ankara'da bir şirkette muhasebe bölümünde çalışan Cönte, 2001 yılında çalıştığı iş yerinin kapanması üzerine memleketi Amasya'ya döndü.

Pirinççi Mahallesi'nde hayalini kurduğu çay ocağını açan Cönte, sabah ezanıyla açtığı iş yerinde geç saatlere kadar hizmet veriyor.

Yıllardır çay ocağını tek başına işleten Cönte, yaptığı çaylar kadar çalışma azmiyle de Amasya halkının takdirini kazanıyor.

- "İşini severek yaptığında çayın demi de tadı da güzel oluyor"

Cönte, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Amasya'da anne ve babasıyla yaşadığını, uzun yıllardır hayallerinin arasında çay ocağı açmak fikri bulunduğunu söyledi.

Çay satarak ekmek parası kazanmanın huzurunu yaşadığını dile getiren Cönte, "İşimi severek yapıyorum. İşini severek yaptığında çayın demi de tadı da güzel oluyor. İş yerini açtığımda ilk amacım çok para kazanmak değildi. İnsan ilişkileri çay ocaklarında daha güzel kuruluyor. Hayatı öğreniyorsunuz, insanları anlıyorsunuz. Bunu tecrübe etmek benim için çok güzel." ifadelerini kullandı.

Müşterilerinden gayet olumlu tepkiler aldığını belirten Cönte, şöyle devam etti:

"Müşteriler karşılarında bayan çay ocağı işletmecesi görünce ilk önce şaşırıyor ancak daha sonra temizlikten ve çayın tadından memnun oluyorlar ki sürekli çay içmeye geliyorlar. Yoldan geçen, gören bayan arkadaşlar gelip beni tebrik ediyor. Hayalleri olan kadınlara güzel bir örnek olduğumu düşünüyorum. Bence olmayan bir şey hayal bile edilmez. Kendilerine inansınlar önce, sonra hayallerini başarsınlar."

- "Çaycılık erkek mesleğidir' diyenlere katılmıyorum"

Esnafın kendisine "abla" diye hitap ettiğini aktaran Cönte, "Çaycılığı herkes erkek işi olarak görüyor. Bence işin kadını erkeği olmaz. Eğer dürüst yapıyorsanız, gerisi önemli değil. 'Çaycılık erkek mesleğidir' diyenlere katılmıyorum. Ben işimin başındayım ve başarılı oluğumu düşünüyorum. Esnaf komşularımın hepsi artık çaylarını benden içiyor. İlişkilerimiz sevgi ve saygı çerçevesinde gayet güzel şekilde ilerliyor." diye konuştu.

Osman Köse ise Cönte'nin çalışma azmi ve işine sevgisi takdir ettiklerini vurgulayarak, "Derya hanımdan çok memnunuz, güzel ve temiz çay yapıyor. En önemlisi işine itina gösteriyor, severek yapıyor. Bence her meslekte kadınların olması lazım. Derya hanımın çayları gerçekten farklı, bir kadın elinin değmesi hijyen ve tat bakımından çayı etkiliyor." dedi.