Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya ekonomi cityscape müşteri Veeam
Kristal kaya tuzu ömrü uzatır
Kristal kaya tuzu ömrü uzatır
İhracat rakamı açıklandı
1 kuruş mağduriyeti
1 kuruş mağduriyeti
CHP'den mülk atağı
CHP'den mülk atağı
AVM satışı açıklaması
AVM satışı açıklaması

ÇAYKUR'da işçi ikramiyeleri ödendi

RİZE (AA) - ÇAYKUR'da işçi ikramiyelerinin ödendiği bildirildi.ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, işçilerin 2017 yılı dördüncü dilim ikramiye, ilave tediye ve giyim yardımı ödemelerinin banka hesaplarına yatırıldığı...

ÇAYKUR'da işçi ikramiyeleri ödendi

RİZE (AA) - ÇAYKUR'da işçi ikramiyelerinin ödendiği bildirildi.

ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, işçilerin 2017 yılı dördüncü dilim ikramiye, ilave tediye ve giyim yardımı ödemelerinin banka hesaplarına yatırıldığı belirtildi.

Söz konusu ödeme tutarının toplam 21 milyon 100 bin lira olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu ödeme, ilgili banka hesaplarına bugün itibarıyla aktarılmış olup işçilerimiz yarın paralarını çekebileceklerdir. Ayrıca yatırılan tutarın içinde, toplu sözleşmenin geçici üçüncü maddesine istinaden aylık maaşları 2 bin 600 liranın altında kalan işçi personelin fark tazminat ödemeleri de mevcuttur."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
çaykurIşçi IkramiyesiRize
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5