ÇAYKUR'da işçi ikramiyeleri ödendi

RİZE (AA) - ÇAYKUR'da işçi ikramiyelerinin ödendiği bildirildi.

ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, işçilerin 2017 yılı dördüncü dilim ikramiye, ilave tediye ve giyim yardımı ödemelerinin banka hesaplarına yatırıldığı belirtildi.

Söz konusu ödeme tutarının toplam 21 milyon 100 bin lira olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu ödeme, ilgili banka hesaplarına bugün itibarıyla aktarılmış olup işçilerimiz yarın paralarını çekebileceklerdir. Ayrıca yatırılan tutarın içinde, toplu sözleşmenin geçici üçüncü maddesine istinaden aylık maaşları 2 bin 600 liranın altında kalan işçi personelin fark tazminat ödemeleri de mevcuttur."