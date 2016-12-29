Cebeci Hastanesinde 4 eczacının öldürülmesi

ANKARA (AA) - Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesindeki eczanede 6 ay önce 4 eczacının yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

AA muhabirinin ulaştığı güvenlik kamerası görüntülerinde, 4 eczacıyı öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık Enver Türkmen’in, maktullerden Gürsu Ulaşan'ın bulunduğu odanın kapısını kilitlediği, ardından diğer 3 maktul İlknur Yüce, Hikmet Türk ve Özler Kiriş’in bulunduğu odaya yöneldiği görülüyor.

Bu esnada belindeki silahı çıkaran Türkmen'in odaya girerek içeride birkaç saniye kaldıktan sonra dışarı çıkması kameraları yansıyor. Daha sonra Türkmen, silahla maktul Ulaşan'ın bulunduğu odaya giriyor.

Görüntülere, silah sesleri üzerine yaşanan panik ve olay yerindeki hastane personelinin kapıya yönelmesi yansıyor.

- Olayın geçmişi

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesinin fizik tedavi bölümündeki eczanede 24 Haziran 2016'da yaşanan olayda, teknisyen olarak çalışan Enver Türkmen ile eczacılar İlknur Yüce (50), Hikmet Türk (49), Gürsu Ulaşan (53) ve Özler Kiriş (34) arasında tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda Türkmen'in ateş açması üzerine Yüce, Ulaşan ve Kiriş olay yerinde, ağır yaralanan Türk ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Olaydan sonra tutuklanan ve Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına başlanan Enver Türkmen, cinayeti işlediğini kabul ederek pişman olduğunu söylemişti. Tutuklu sanık Türkmen, 4 kez tasarlayarak adam öldürmek, kamu malına zarar vermek ve ruhsatsız silah bulundurmak suçlarından yargılanıyor.