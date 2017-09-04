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Çeçenistan'da Arakan katliamı protestosu

- Çeçenistan'da 1 milyondan fazla kişi, Arakanlı Müslümanlara yönelik katliamı protesto etti

Çeçenistan'da Arakan katliamı protestosu

MOSKOVA (AA) - Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti’nin başkenti Grozni’de 1 milyondan fazla kişi, Arakanlı Müslümanlara (Rohingya) yönelik katliamı protesto etti.

Grozni’de 1 milyondan fazla kişi, Myanmar’da Müslümanları hedef alan şiddet olaylarına dikkati çekmek için şehir merkezinde gösteri düzenledi.

Çeçenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Ramazan Kadirov ve İnguşetya Müftüsü İsa Hamhoyev’in de katıldığı protestoda, üzerinde Rusça ve İngilizce "Myanmar'daki soykırımı durdurun", “Burma’daki Müslümanlara yönelik vahşeti durdurun” yazılı dövizler taşındı.

Gösteri, “Çeçenistan’ın Kalbi” camisinde kılınan öğle namazıyla son buldu.

Rusya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yaklaşık 1 milyon 100 bin kişinin bulunduğu gösteriye çevre bölgelerden de on binlerce katılım olduğu belirtildi.

Myanmar ordusunun silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan eyaletinde devam eden saldırılarında, 25 Ağustos'tan beri çok sayıda Arakanlı Müslüman sivil hayatını kaybetti. Saldırılarda 60'tan fazla köy hedef alınıp bu köylerden onlarcası yakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
ArakanÇeçenistanMyanmarRusya
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