ÇEDBİK Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Ünver Karaer oldu

Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği’nin (ÇEDBİK) gerçekleştirdiği 5. Olağan Genel Kurulu’nda 2019-2021 dönemi için görev yapacak 6. Dönem Yönetim Kurulu Üyeleri belirlendi. ÇEDBİK Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine, İLTAY Mimarlık yönetici ortağı Yük. Mimar Ebru Ünver Karaer seçildi.



Yeni Yönetim, Disiplin ve Denetim Kurulu Üyeleri



27 Şubat 2019 tarihli 5. Olağan Genel Kurulu’nda Garanti Mortgage’dan Songül Yeşilçimenli (Yönetim Kurulu Başkan Yrd.), Akım Mühendislik’ten Süleyman Akım (Yönetim Kurulu Başkan Yrd.), Türk Ytong’dan Tolga Öztoprak (Yönetim Kurulu Başkan Yrd.), EE İstanbul’dan Gürkan Atasever, Diem Mühendislik’ten Muzaffer Emiroğlu, Arup Mühendislik’ten, Arup Mühendislik’ten Ufuk Selvi, Eczacıbaşı Gayrimenkul’den Aslı Ayanlar, Turkeco Enerji’den Katya Kaya yönetim kurulu üyeliğine seçildi.



Saint Gobain’den Bircan Uysal, İzocam’dan Kemal Gani Bayraktar, Knauf’tan Sedat Kılıç Denetim Kurulu, BASF’den Selçuk Denizligil, Bireysel Üye Duygu Erten, Kaleseramik’ten Funda Ersan Disiplin Kurulu üyeliğine seçildi.



ÇEDBİK Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilen İLTAY Mimarlık yönetici ortağı Yük. Mimar Ebru Ünver Karaer;



“2007 yılında kurulan derneğimiz, bugüne kadar geçen 12 yıllık süre içerisinde gerek ulusal gerekse uluslararası platformlarda sürdürülebilirlik ve çevre dostu binalar konusunda çeşitli çalışmalar gerçekleştirmiş, başarılar kazanmıştır. Bu çalışmalara katkıda bulunan tüm üyelerimize ve geçmiş dönemlerdeki yönetim kurullarına teşekkür ederiz.



6. Dönem Yönetim Kurulu olarak hedefimiz, dernek üyelerimizden aldığımız destek ile ülkemizi sürdürülebilirlik, enerji verimliliği ve yeşil bina konularında daha ileri bir düzeye taşımak, sektör paydaşlarımız ile iletişimimizi daha da güçlendirmek ve bu konudaki toplum bilincinin arttırılmasına gerekli katkıları sağlamaktır.” dedi.



