Çekmeköy'de silahlı çatışma

İSTANBUL (AA) - Çekmeköy'de iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada mermiler park halindeki araçlara ve iş yerlerine isabet etti.

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunduğu değerlendirilen iki grup, Cumhuriyet Mahallesi Demokrasi Caddesi Koza Sokağı'nda karşılaştı.

Sokağın iki başında gizlenerek bir süre çatışan grup üyeleri daha sonra bölgeden uzaklaştı.

Olayda yaralanan olmazken, mermiler sokakta park halinde bulunan araçlara ve iş yerlerine isabet etti. Ayrıca, sokakta çok sayıda mermi kovanının bulunduğu görüldü.

Sokağı güvenlik şeridi ile kapatarak inceleme yapan polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.