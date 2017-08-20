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Çekmeköy'de zincirleme trafik kazası : 3 yaralı

İSTANBUL (AA) - Çekmeköy'de meydana gelen zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.Şile Otoyolu Parseller Köprülü Kavşağı yakınında, Üsküdar yönünde seyreden ve sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 34 EY 4415 plakalı hafif ticari araç,...

Çekmeköy'de zincirleme trafik kazası : 3 yaralı

İSTANBUL (AA) - Çekmeköy'de meydana gelen zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Şile Otoyolu Parseller Köprülü Kavşağı yakınında, Üsküdar yönünde seyreden ve sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 34 EY 4415 plakalı hafif ticari araç, 34 NB 1667 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra köprülü kavşağın duvarına çarparak durabildi. Kazaya 3 farklı otomobil de karıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, hafif ticari araçta bulunan 2'si çocuk 3 yaralıya olay yerine ilk müdahaleyi yaptı. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Bu arada, kaza nedeniyle Şile Otoyolu kısmen trafiğe kapandı. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından otoyolda trafik akışı sağlandı.

Kazanın, aynı yerde daha önce meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasına bakmak isteyen sürücülerin yavaşlamasından kaynaklandığı öne sürüldü.

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3 YaralıÇekmeköyTrafik Kazası
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