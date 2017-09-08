Çekya, İran'a nükleer materyal satış yasağını kaldırmadı

PRAG (AA) - Çekya'da parlamentonun alt kanadı, hükümetin Çek şirketlerin İran'a nükleer materyal satmasını yasaklayan kanunun kaldırılması teklifini reddetti.
Hükümet, parlamentonun alt kanadına 2000 yılında çıkan ve Çek şirketleri İran'ın Buşehr nükleer santraline malzeme tedarik etmesini yasaklayan kanunun iptali için teklif verdi.
Parlamento, teklifi reddetti.
Çekya hükümeti, söz konusu teklifi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Daimi Üyeleri'nin İran ile 2015'te vardığı nükleer anlaşma üzerine gündemine almıştı.