Çekya’da Savunma ve Güvenlik Konferansı

PRAG (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, AB'nin savunmaya ilişkin yeni bir yaklaşıma ihtiyacı olduğunu belirterek, “Bu nedenle Avrupa Komisyonu bir Avrupa Savunma Fonu önermiştir. Bu fon, üye devletlerin savunma bütçelerinin yerini alamaz ve bunları değiştiremezse de savunma teçhizatı ve teknolojisinin ortak bir şekilde araştırılması, geliştirilmesi ve edinilmesi konusunda iş birliği yapmaları için teşvik edecektir.” dedi.

Çekya’nın başkenti Prag’da düzenlenen Savunma ve Güvenlik Konferansı, AB Komisyonu Başkanı Juncker, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikasından Sorumlu Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve çok sayıda siyasinin katılımıyla gerçekleşti.

Juncker, burada yaptığı konuşmada, NATO’nun AB’nin güvenliği açısından önemli bir köşe taşı olduğuna işaret ederek, "Günümüz dünyasında, güçlü NATO, güçlü AB ve bu ikisi arasındaki güçlü ilişki, şimdiye kadar olduğundan daha önemli. Fakat NATO'ya olan saygımız, Avrupa'da daha büyük çabaların oluşturulmasını engellemek için kullanılan bir bahaneye dönüşmemeli." ifadelerini kullandı.

Dünyadaki değişimin etkisiyle ABD’nin dış politikasını Başkan Donald Trump’tan çok önce değiştirdiğini belirten Juncker, “Son 10 yıllık zaman zarfında açıkça anlaşıldı ki Amerikalı dostlarımız zengin Avrupalı müttefiklerinin yükünü taşıdıkları kanaatindeler. Ortadoğu’da, iklim değişikliği ve ticaret anlaşmalarında kendi çıkarlarımızı savunmamızdan başka seçeneğimiz yok.” diye konuştu.

Dünya genelinde terör saldırıları başta olmak üzere, bölgesel gerginlikler ve siber saldırılara dikkati çeken Juncker, “Tüm bunlar yumuşak gücün giderek militarize olmuş bir dünyada yeterince ikna edici olmadığını gösteriyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Juncker, Avrupa'nın korunmasının artık dış kaynaklı olamayacağına işaret ederek, birlik içinde yeni bir savunma yaklaşımının ortaya koyulması gerektiğini vurguladı.

Üye ülkelerin savunma bütçelerindeki değişkenlik başta olmak üzere, AB'de aynı alanda farklı silah ve envanterin kullanılmasının uyum içinde hareket etmeye engel teşkil ettiğini belirten Juncker, “Bu nedenle Avrupa Komisyonu bir Avrupa Savunma Fonu önermiştir. Bu fon, üye devletlerin savunma bütçelerinin yerini alamaz ve bunları değiştiremezse de savunma teçhizatı ve teknolojisinin ortak bir şekilde araştırılması, geliştirilmesi ve edinilmesi konusunda iş birliği yapmaları için teşvik edecektir.” şeklinde konuştu.

Juncker, altı üye devletin birlikte ortaya çıkardığı “Meteor” havadan havaya savunma füzelerini örnek göstererek, bu ortak çalışmanın ürünü olan füzelerin "türünün en iyisi" olduğunu dile getirdi.

Söz konusu fonun, AB’yi Avrupa’nın toplu savunma araştırmaları ve teknolojileri alanında en büyük yatırımcısı yapacağı görüşünü paylaşan Juncker, “İki hafta içinde Avrupa Konseyi toplanacak. Avrupa Konseyi'ndeki meslektaşlarım ve arkadaşlarım bu tartışmanın önemini anlıyorlar. Avrupa'nın savunmasının geleceği konusundaki tartışmaların, Avrupa'nın geleceğiyle ilgili tartışmalara ne kadar bağlı olduğunu biliyorlar.” dedi.

Juncker, Avrupa halklarının daha çok savunmaya dayalı iş birliği talebine bulunduğunu belirterek, “Neredeyse tüm üye devletlerde güvenlik, ilk üç öncelik arasındadır ve Avrupalıların dörtte üçü ortak bir güvenlik ve savunma politikasını öncelik olarak görmektedir.” diye konuştu.

Avrupalıların eski ve yeni tehditlerden korunmak için daha fazla çaba sarf edilmesi yönünde talepleri olduğunu anlatan Juncker, "Zaman geçiyor, yarı inşa edilmiş bir evde ne kadar yaşayabiliriz. Avrupa Güvenlik ve Savunma Birliği, birliğimizi korumaya yardım edebilir. Bu aslında tam da AB vatandaşlarının arzusudur." ifadelerini kullandı.