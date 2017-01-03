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Çekya'da teröre karşı kişisel silahlanmaya yasal düzenleme

- Çek radyosu, terör saldırısı durumunda vatandaşların kendilerini savunma amaçlı silah kullanımına izin veren bir yasa tasarısı hazırlandığını duyurdu

Çekya'da teröre karşı kişisel silahlanmaya yasal düzenleme

PRAG (AA) - Çekya İçişleri Bakanı Milan Chovanec, Berlin ve Nice kentlerinde yaşanan terör saldırıları nedeniyle Çek vatandaşların "aktif ve hızlı savunma" yapabilmeleri için kişisel silahlanmayı yaygınlaştıracak yasal düzenleme yapmak istediklerini bildirdi.

Çek radyosu, İçişleri Bakanlığı tarafından, olası bir terör saldırısı durumunda kişisel silah sahibi Çek vatandaşların kendilerini savunma amaçlı silah kullanımına izin veren bir yasa tasarısı hazırlandığını aktardı.

Tasarının hazırlanmasına Berlin ve Nice'de yaşanan terör saldırıları gerekçe gösterildi.

Chovanec ise basına yaptığı açıklamada, tasarıyı "aktif ve hızlı savunma" olarak tanımladı.

Çek yurttaşların böylelikle herhangi bir terör saldırısı durumunda emniyet güçlerine yardımcı olacağını vurgulayan Chovanec, düzenlemenin ülkede iç huzur ve güvenliğin tesisinde katkı sağlayacağını ileri sürdü.

Nüfusu yaklaşık 10 milyon dolayında olan Çekya'da, yaklaşık 800 bin kişinin ruhsatlı silahı bulunduğu biliniyor.

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