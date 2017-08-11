Çekya'dan Danimarka'ya seyahat uyarısı

PRAG (AA) - Çekya Dışişleri Bakanlığı, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'a seyahat edecek vatandaşlarını, ülkede son haftalarda artış gösteren organize suç oluşumlarına karşı uyardı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, başkent Kopenhag'ın Norrebro, Bronshoj, Husum ve Tingbjerg gibi bazı bölgelerinde artış gösteren organize suç oluşumlarına karşı Çekya vatandaşlarına dikkatli olmaları çağrısında bulunuldu.

Radyo Prag'ın internet sitesinde yer alan bir haberde, Danimarka polisinin son aylarda artış gösteren organize suç oluşumlarına karşı mücadele yürüttüğü, emniyet güçlerinin acil durumlar için özel bir çağrı merkezi oluşturduğu kaydedildi.

Haberde, ülke parlamentosunun söz konusu soruna ilişkin en kısa sürede için toplanacağı aktarıldı.