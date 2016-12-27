Celalettin Ökten Ödülleri sahipleri buldu

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, imam hatip okullarının özünde milletin bilfiil ve bizzat eğitime müdahalesi olduğunu belirterek, "İmam hatip okulları, bir halk hareketidir, halkın eğitime kendi adına sahip çıkma gayretidir." dedi

Avcı, Cemal Reşit Rey Konser Salonunda İmam Hatipliler Derneği (ÖNDER) tarafından imam hatip okullarının açılması için, ilerleyen yaşına rağmen ciddi mücadele veren, ilk kurucu müdür ve fikir babası Celalettin Ökten'i yeni nesillere tanıtmak ve hatırasını canlı tutmak amacıyla verilen Cemalettin Ökten Ödülleri'nin takdimi törenine katıldı.

Törende konuşan Avcı, imam hatip okullarının çok ciddi bir toplumsal ihtiyacın gereği olarak ortaya çıktığını söyledi.

Geçmiş dönemlerde birçok engellemelere rağmen, Celallettin Ökten gibi aydın şahsiyetlerin dirayet ve gayretleri ile imam hatip okullarının varlığını koruduğunu belirten Avcı, şöyle devam etti:

"İmam hatip okulları, Türkiye'nin ihtiyacı olan münevver bir neslin yetişmesinde önemli rol oynadı. Türkiye'nin dini, ilmi, kültürel ve sosyal hayatında çok mühim yeri olan imam hatip okullarımız, bugün de başka diğer okullarımız gibi güzide bir neslin yetişmesine vesile oluyorlar. ÖNDER gibi birçok gibi sivil toplum kuruluşu da bu okullarımızda okuyan gençlerimizin daha iyi yetişmesine katkıda bulunuyor ve bugün de bir numunesini gördüğümüz böyle güzel programlar vasıtasıyla gençlerimizin kültürle, sanatla, edebiyatla iç içi olmalarını sağlıyorlar."

ÖNDER'in bu örnek tutumunun diğer okulların mezunlarına da örnek teşkil etmesini isteyen Avcı, diğer mekteplerden mezun olan ve bugün iş hayatında, siyasette, kültürde belli yerlere gelmiş olan mezunların da kendi okullarına ÖNDER'in imam hatip okullarına sahip çıkışı gibi sahip çıkmalarının gerekli olduğunu dile getirdi.

Bakan Avcı, katılımcılarla bazı anılarını paylaşarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İmam hatip okullarının bugüne gelmesinde Celallettin Hoca öncülerinden biri, hatta ilki. İmam hatip okulları, özünde milletin bilfiil ve bizzat eğitime müdahalesidir. İmam hatip okulları, bir halk hareketidir, halkın eğitime kendi adına sahip çıkma gayretidir. Dolayısıyla pek çok isimsiz kahramanın katkısıyla bugüne gelmiş bir müesseseden söz ediyoruz. İmam hatip mezunu değilim ama Eskişehir'deki lise yıllarında imam hatipte okuyan arkadaşlarım vasıtasıyla bu isimsiz kahramanlardan bazılarını tanıma şansına kavuştum. Bu vesileyle imam hatip yurdu müdürlüğü yapan Muammer Erdiş ağabeyimizi ve diğer isimsiz kahramanların ahirete irtihal edenlerini hürmetle ve rahmetle anıyorum. Hayatta olanları teşekkür ve hayırlı ömür dileklerimle anmak istiyorum."

Önder Genel Başkanı Halit Bekiroğlu da Celalettin Ökten adına ilk kez bu ödül törenini düzenlediklerini hatırlatarak, "Amacımız böyle değerli bir insanı ve onun şahsında değerlerimizi, gençlerimizin daha iyi tanıması ve anlamasıdır. Örnek insanları gelecek kuşaklara aktarmak ve onların örnek alınmasına katkı sunmaktır." dedi.

Bekiroğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ve ödül verilecek kişileri belirleyen danışma kuruluna teşekkür etti.

İslam dünyası ve bütün insanlığın bir ateş çemberinden geçtiğine işaret eden Bekiroğlu, şunları söyledi:

"Bu tip programları gerçekleştirmek, algılanış biçimi itibarıyla kolay değil bunu biliyoruz. İnancımızla bağlantılı olarak bir yandan içimiz yanıp tutuşurken, bir yönüyle kültürü, sanatı, bilimi, estetiği yaşatmanın önemli olduğuna ve hatta bu ateş çemberinden gerçek anlamda çıkış için çok önemli olduğuna inananlardanız. 15 Temmuz'da tankların karşısına çıkmak kadar bir problemi çözmeyi, bir fikir üretmeyi, bir enstrümana dokunmayı, bir rekor kırmayı, bir eser ortaya koymayı da o kadar önemli görüyoruz."

İstanbul Valisi Vasip Şahin de Celalettin Ökten'i rahmetle anarak, ödül törenini düzenleyen ÖNDER'e teşekkür etti.

- Ödüller sahiplerini buldu

Ödüllerin verilmesinden önce imam hatip okulu öğrencilerinin ve Ökten'i tanıyanların anlatımıyla Celalettin Ökten’i tanıtan bir video gösterildi.

Daha sonra dağıtılan ödüllerde, "Yılın Bilim İnsanı" ödülüne Prof. Dr. Teoman Duralı layık görüldü.

"Yılın Dini Hizmet Gönüllüsü" ödülü, Diyarbakır Ulu Cami İmamı Mehmet Sait Yaz'a verilirken, "Yılın Eğitimcisi" ödülünü 15 Temmuz darbe girişiminde yaralanan öğretmen Derya Ovacıklı aldı.

"Yılın Edebiyatçısı" ödülü İtibar Dergisi Genel Yayın Yönetmeni ve Yeni Şafak Gazetesi Köşe Yazarı İbrahim Tenekeci’ye verildi. "Yılın Gençlik Dergisi" ödülüne ise Anadolu Gençlik Dergisi layık görüldü.

"Yılın Kültür Edebiyat Dergisi" ödülünü İtibar dergisi alırken, "Yılın İnternet Sitesi" ödülüne "sonpeygamber.info" değer bulundu.

"Yılın Televizyon Dizisi" ödülünün sahibi "Diriliş Ertuğrul" oldu. Ödülü alan dizinin yapımcısı ve senaristlerinden Mehmet Bozdağ, "Çok güzel bir ödül töreni düzenlemişsiniz. 250 çalışanımız için alıyorum. Diriliş Ertuğrul milletine sövmeden, kadim değerlerini anlatarak başarıya ulaştı." dedi.

Törende "Yılın Oyucusu" ödülünü de Ufuk Bayraktar aldı. Bayraktar, ödülü başta 15 Temmuz olmak üzere şehitlere ve halen görevde olan polis ve askerlere ithaf ettiğini belirtti.

"Yılın Sinema Filmi" ödülünü "Somuncu Baba Aşkın Sırrı" , "Yılın Sporcusu" ödülünü Kenan Sofuoğlu, "Yılın Müzisyeni" ödülünü Uğur Işılak aldı.

"Yılın Radyo Programcısı" ödülü, Fatma Beyza Tütüncüoğlu'na verildi. Tütüncüoğlu, ödülünü Suriye’de hayatını kaybeden çocuklara adadı.

"Yılın Televizyoncusu" ödülüne Betül Soysal Bozdağ layık görülürken, "Yılın Gazetecisi" ödülü Hande Fırat'a verildi.

"Yılın Projesi" ödülüne "Yaşayarak Öğreniyorum" projesi, "Yılın Gençlik STK'sı" ödülüne İstanbul Alperen Ocakları layık görüldü.

"Celalettin Ökten Özel Ödülü", Yrd. Doç. Hüseyin Yorulmaz'a verilirken, "Eğitime Hizmet Ödülü"nü Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin aldı.

"Ahde Vefa" Ödülü ise merhum Prof. Dr. Sebahattin Zaim adına kızı Prof. Dr. Mehveş Tarım'a verildi.

"15 Temmuz Milli İrade" ödülünü ise TBMM Başkanı İsmail Kahraman aldı. Ödül, Kahraman adına TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu'na takdim edildi.

Törende Önder Başkanı Halit Bekiroğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'ya bir hat levha hediye etti.