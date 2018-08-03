"Çelik aksamlı prefabrik konutlar, betonarme yapılara göre daha güvenli"

İSTANBUL (AA) - HANDAN GÜNEŞ - Karmod Genel Müdürü Hakan Durmaz, Türkiye'de prefabrik konutların, büyükşehirlerdeki yüksek arsa maliyetleri nedeniyle ABD'deki kadar yaygın kullanılmadığını belirterek, "Çelik aksamlı prefabrik konutlar, klasik betonarme sisteme göre daha uzun ömürlü, çürüme yapmaz ve deprem şartları dikkate alındığında betonarme yapılara göre çok daha güvenli. Bu konutlar, en az 40-50 yıl güvenle kullanılabilir." dedi.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Durmaz, ses ve ısı yalıtımının yanı sıra iç ve dış görselliği ile konfordan taviz vermediklerini ifade etti.

Prefabrik yapının klasik binaya göre daha ekonomik bir konut imkanı sağladığını aktaran Durmaz, "Bu konuta çok zengin olmasanız da rahatlıkla sahip olabilirsiniz. Bu teknolojinin sunmuş olduğu bir kolaylık. Yoksa konutların kalitesinin düşüklüğünden değil. Maalesef kavramlar birbirine karıştırılabiliyor ve yanlış algılara sebep olunabiliyor." diye konuştu.

Durmaz, prefabrik kelimesinin ürünün ismi olmadığını ve bir üretim sistemini ifade ettiğini kaydederek, şu bilgileri verdi:

"Prefabrik kelimesi 'ön üretimi fabrikada, montajı sahada yapılan' demek... Sadece konutları değil, güvenlik kulübeleri, şantiye konteyneri ve binalarını da içeriyor. Haliyle taşınabilir, geçici, dayanıksız, güvensiz, hiçbir mimari özelliği, statiği ve estetiği olmayan gibi bir algı oluşturuyor. Bizim yaptığımız Karmod Hazır Evler'in malzemeleri de fabrikada üretiliyor ve sonra sahada montajı yapılıyor. Bu nedenle bu yapılar da prefabrik olarak biliniyor."

"Hızlı kurulum ile çok çabuk ev sahibi olacaksınız" tabirinin yanlış algıya neden olduğunu vurgulayarak, hızlı kurulum denmesinin nedeninin; tüm parçaların ve detayların önceden belirlenmesi, fabrikada seri olarak üretilmesi ve kolaylıkla monte edilmesi olduğunu söyledi.





- "Depreme karşı klasik betonarmeden daha dayanıklı"





Hakan Durmaz, hızlı kurulumun; geçici, dayanıksız, yalıtımsız ve güvenilir olmayan gibi yanlış manalar akla getirdiğini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Algıyı olumsuz etkileyen diğer bir husus ise bir kısım müşterilerin ucuz olsun diye piyasada emniyet, konfor ve yalıtımdan taviz veren üreticilere gitmesinden kaynaklanıyor. Yani talebe göre arz verilmesi. Her sektörde olduğu gibi merdiven altı tabir edilen bir kesimin bulunmasından da kaynaklanıyor. Merdiven altı tabir ettiğimiz firmaların kalitesiz malzeme kullanımı, statik hesaplamalarını dikkate almadan mazide kalmış 'kaynaklı üretim' tarzını devam ettirmeleri de önemli bir etken olabilir."

Karmod Hazır Evler'in mimarlar tarafından tasarımı yapılmış ve detayları çizilmiş görsel açıdan çok daha estetik ve kullanım alanı açısından son derece ergonomik olduğunu belirten Durmaz, şunları kaydetti:

"Ana taşıyıcıları çelik olan Karmod Hazır Evler'in kalınlık, kalite ve dayanım testleri yapılıyor. Kalite ve emniyet tamamı ile kontrol altında. Yani inşaat mühendisleri tarafından statiği yapılmış hazır evler, depreme karşı klasik betonarmeden daha dayanıklı. Yine uzmanlar tarafından geliştirilen özel çimento karışımı malzeme ile duvarlar oluşturuluyor. Klasik bina duvarları olan tuğla-sıva uygulamasından daha sağlam dış duvarlar elde ediliyor. Yapılan ses ve ısı yalıtım hesapları ile betonarmeden daha fazla yalıtım sağlanacak şekilde yalıtım malzemesi kullanılıyor. Isı ve ses yalıtımı klasik binalardan daha fazla."

Durmaz, Karmod Hazır Evler ile ekonomik konuttan lüks konuta, bağ evinden villaya, cumbalıdan verandalıya kadar hayalinizdeki binaya kısa bir sürede sahip olunabileceğinin altını çizdi.

Karmod Hazır Evler'in dört mevsim kullanım amacıyla satın alınabildiğine dikkati çeken Durmaz, "Karmod Hazır Evler'in klasik betonarme binalara göre saydığımız bu üstün özelliklerinden dolayıdır ki müşteri kitlesi de çok geniş. Ancak, bugün pazarda iyi malların içerisinde çürük mallarda bulunabilir. Alırken dikkat etmek özen göstermek gerekir. Hazır ev almak için çok da uzman olmaya gerek yok. Doğru kurumsal bir firmaya gitmek yeterli." şeklinde konuştu.





- "Konutlar, en az 40-50 yıl güvenle kullanılabilir"





Karmod Genel Müdürü Durmaz, Karmod Hazır Evler'in ana taşıyıcı ve bağlantılarının vidalara kadar tamamen çelik aksamdan oluşan uzun ömürlü ve güvenli yapılar olduğunu belirterek, "Bu çelik aksam için biz '80 yıl güvenle binanızı taşır' diyoruz. Çelik aksamlı prefabrik konutlar, klasik betonarme sisteme göre daha uzun ömürlü, çürüme yapmaz ve deprem şartları dikkate alındığında betonarme yapılara göre çok daha güvenli. Bu konutlar, en az 40-50 yıl güvenle kullanılabilir. Boya gibi standart bakımları yapıldığında yeni ev konforu sunar. " ifadelerini kullandı.

Durmaz, Türkiye'de prefabrik konutların, büyükşehirlerdeki yüksek arsa maliyetleri nedeniyle ABD'deki kadar yaygın kullanılmadığına işaret ederek, "Hazır ev modelimizle maksimum 2 veya 3 katlı konut üretilebiliyor. Arsa maliyetleri düşünüldüğünde özellikle şehir merkezlerinde yapı modelimiz, klasik yapılara göre dezavantaj oluşturuyor." şeklinde konuştu.

İmar prosedürünün diğer yapı modelleriyle aynı olduğunu dile getiren Durmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hazır konut üreticileri olarak bizler bu durumun yeniden gözden geçirilmesinin gerekliliğine inanıyoruz. Çünkü bizim yapı modelimiz birçok açıdan çevreci özellik taşıyor. Tamamen dönüştürülebilir malzemeler içeriyor. Çevresel faktörler açısından değerlendirildiğinde hazır ev kullanımı teşvik edilmeli. Büyükşehirlerde arsa maliyetleri açısından bunu yapmak belki mümkün değil ama en azından Anadolu genelindeki şehirlerde bu durum yeniden düzenlenmeli. Zaten son dönemde TOKİ projelerinde de mahalle konseptini önceleyen yatay mimariye bir dönüş olacağı belirtilmişti."





- "Fiyatlar, 35 bin liradan başlıyor"





Durmaz, tüketicinin hazır ev satın aldığında yapacağı işlemlere değinerek, öncelikli olarak belediye veya ilgili kurumlardan kendilerinin verecekleri projeye göre yapı izninin alınması gerektiğini söyledi.

Tüketicinin, binanın kurulacağı "su basmanı" tabir edilen zemin betonunun kendilerinin vereceği plana göre hazırlanması gerektiğini aktaran Durmaz, şunları kaydetti:

"Bina kurulumu sonrası zemin şapı ve kaplaması, ıslak zemin kaplamalarının yapılması, tuvalet, duş, mutfak dolabı gibi ünitelerinin montajının yapılması. Bunun dışındaki tüm işlemler; duvarların kurulumu, çatı ve çatı kaplaması, kapı ve pencereler, elektrik ve su tesisatları (ana şebeke bağlantısı hariç), aydınlatma ekipman ve armatürlerinin montajı, boyaya kadar diğer tüm detaylar firmamızca gerçekleştiriliyor. Yani özetle anahtarı veriyoruz direkt evine geçiyor. Bunlar haricinde hiç bir detayla uğraşmıyor. Müşterilerimiz için 35 bin liradan başlayan fiyatlarla Türkiye'nin her bölgesine ev kurulumu gerçekleştiriyoruz."







