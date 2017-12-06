Çelik-İş'ten Karabükspor'a destek





KARABÜK (AA) - Çelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, sportif başarısızlığın yanı sıra ekonomik sıkıntılar yaşayan Kardemir Karabükspor'a destek olma konusunda üzerilerine düşeni yaptıklarını belirtti.

Değirmenci, gazetecilere yaptığı açıklamada, işçi takımı olan Karabükspor’un, önce yeni yönetiminin belirlenerek yoluna devam etmesi gerektiğini söyledi.

Sendika olarak Karabük'ü çok önemsediklerini ve sürekli bu kentte çalışmalar yaptıklarını anlatan Değirmenci, şunları kaydetti:

"Üyelerimizi serbest bıraktık, 'Karabükspor’un yanındayız' diyerek maçlara gidiyoruz, kombinelerimizi alıyoruz ve aidatlarımızı düzenli yatırıyoruz. Son günlerde yapılan görüşmelerde yönetime sendikadan isim istendi, onu da vermiştik. Çelik-İş Sendikası üzerine düşeni yapıyor ve yapmaya devam edecek. Bu şehirde, sendikamızla belediyesi, valisi, KARDEMİR'i, siyasi partileri, sivil toplum örgütleri üzerine düşeni yapıp biran evvel Karabükspor yönetimini belirlemeli ve kişiler üzerinde uzlaşmalı. Bu konuda sendikadan varsa bir talep, bu talebi karşılamaya hazırız. Zaten talep beklemiyor, bunu görevimiz ve sorunumuz olarak görüyoruz."





- "Yolumuza devam etmemiz gerekiyor"





Karabükspor'a konulan ambargoları kaldırdıklarını ifade eden Değirmenci, "İnşallah aklıselim hakim olur, bir an evvel birlik içinde büyüklerimizin önderliğinde başkan ve yönetim belirlenip bu sıkıntılı süreç son bulur. Süper Lig'de bulunan takımın kümeye gitmesi bu şehre zarar verir, halkı da zarar görmüş olur." şeklinde konuştu.

Değirmenci, KARDEMİR işçilerinin de takımlarının bu durumundan rahatsızlık duyduğunu ve herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini belirterek, "Çelik-İş Sendikasının KARDEMİR, kent ve sendikadan oluşan 3 ayakla ilgili sorunu yok. Karabük halkı, KARDEMİR ve Çelik-İş çalışanları ile bir bütün. Eksiklik kimdeyse onlar o eksikliğini gidersin." ifadelerini kullandı.