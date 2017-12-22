İSTANBUL (AA) - Seramik sanatçısı Hülya Gökçek Çeltikçi'nin "Geriye Kalanlar" adlı sergisi ziyarete açıldı.

Kadıköy'deki Yat'e Atölye'de açılan sergiye ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Çeltikçi, 30 yıldır aktif olarak seramik sanatıyla ilgilendiğini belirterek, "10 yıldır kendi atölyem var. Buradaki çalışmalarım, 30 yıllık çalışmamın bir özeti oldu." dedi.

Çeltikçi, sergide 100'ün üzerinde eserin görülebildiğini ifade ederek, "Anadolu medeniyeti, Antik Çağ ve dünya medeniyetlerini yansıtan eserler ile modern ve minimalist objeler de var. Sergideki eserler obje ağırlıklı ama duvar süslemeleri de var. Çanak, tabak, şamdan, vazo gibi eserler de yine buradaki çalışmalarım arasında görülebilir." diye konuştu.

Tüm eserleri kendisinin yaptığının altını çizen sanatçı, her şeyin elde yapıldığını ve fırın dışında hiçbir makine kullanmadığını kaydetti.

Seramik atölyesi çalışmalarının da yapıldığı galerideki sergi, Şubat 2018'e kadar devam edecek.