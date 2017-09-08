Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam ekonomi caz festivali Lebogang Manyama
TEMA bir halk hareketidir
TEMA bir halk hareketidir
13 ayın en yükseğine çıktı
13 ayın en yükseğine çıktı
Bej Kitap raporu yayımladı
Bej Kitap raporu yayımladı
En fazla borsa kazandırdı
En fazla borsa kazandırdı
Kadınlara internet eğitimi
Kadınlara internet eğitimi

Çeltikte "yüksek rekolte" beklentisi

- Edirne'de "beyaz altın" olarak adlandırılan çeltikte yüksek rekolte bekleniyor

Çeltikte

EDİRNE (AA) - Edirne Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Orhan Sarı, Türkiye'nin pirinç ihtiyacının yaklaşık yüzde 50'sini tek başına karşılayan Edirne'de çeltik hasadı öncesi üreticinin beklentisinin yüksek olduğunu belirtti.

Sarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, son yıllardaki en verimli dönemin beklendiğini, Edirne'nin iklim ve toprak yapısının çeltik için uygun olduğunu dile getirdi.

"Bölgemiz Türkiye'nin çeltik ambarı. Dünya standartlarının üzerinden bir üretim var." diyen Sarı, şöyle devam etti:

"Çiftçimiz en teknolojik ekipmanları kullanıyor. Çeltikte örnek gösterilecek bir kentiz. Geçtiğimiz yıllarda dönümde ortalama 750 kilogram bir verim vardı. Bu yıl ise bu rakamın üzerinde 850 kilogram bir verim bekliyoruz. Kalitenin de yüksek olacağını tahmin ediyoruz. Bu yıl çeltik için gerekli hava koşulları da çok iyi gitti. Bundan dolayı güzel bir verim bekliyoruz."

Edirne Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Çakır da çeltikte bereketli bir hasat dönemi beklediklerini kaydetti.

Çeltik ekiminden bu yana titiz bir çalışma yapıldığını vurgulayan Çakır, şunları kaydetti:

"Bu yıl çeltikte rekolte beklentimiz son yılların üzerinde. Gerekli hava koşulları çok iyiydi. Sıcaklıklar iyiydi. Akyel esmedi. Çeltik için faydalı olan poyraz rüzgarlarını aldık. Bundan dolayı yapraklarda yanma olmadı. Mayıs ayında ekimini yaptığımız arazilerde iki hafta içinde hasada başlayacağız. Dönümde 800 kilogramın altına düşmezsek güzel bir verim olur. İnşallah güzel bir fiyatla üreticimizin de yüzü gülecek."

Hasat için gerekli hazırlıkları da yaptıklarını aktaran Çakır, "Biçerdöverleri bakıma gönderdik. Onların paletleri takılacak. Kurutma makinelerini hasada hazırlıyoruz. Güzel bir hasat geçirmeyi umuyoruz." dedi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Tarım Ve Hayvancılık İl Müdürü  Orhan SarıçeltikEdirneEdirne GıdaMesut ÇakırRekolte
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5