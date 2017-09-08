EDİRNE (AA) - Edirne Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Orhan Sarı, Türkiye'nin pirinç ihtiyacının yaklaşık yüzde 50'sini tek başına karşılayan Edirne'de çeltik hasadı öncesi üreticinin beklentisinin yüksek olduğunu belirtti.

Sarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, son yıllardaki en verimli dönemin beklendiğini, Edirne'nin iklim ve toprak yapısının çeltik için uygun olduğunu dile getirdi.

"Bölgemiz Türkiye'nin çeltik ambarı. Dünya standartlarının üzerinden bir üretim var." diyen Sarı, şöyle devam etti:

"Çiftçimiz en teknolojik ekipmanları kullanıyor. Çeltikte örnek gösterilecek bir kentiz. Geçtiğimiz yıllarda dönümde ortalama 750 kilogram bir verim vardı. Bu yıl ise bu rakamın üzerinde 850 kilogram bir verim bekliyoruz. Kalitenin de yüksek olacağını tahmin ediyoruz. Bu yıl çeltik için gerekli hava koşulları da çok iyi gitti. Bundan dolayı güzel bir verim bekliyoruz."

Edirne Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Çakır da çeltikte bereketli bir hasat dönemi beklediklerini kaydetti.

Çeltik ekiminden bu yana titiz bir çalışma yapıldığını vurgulayan Çakır, şunları kaydetti:

"Bu yıl çeltikte rekolte beklentimiz son yılların üzerinde. Gerekli hava koşulları çok iyiydi. Sıcaklıklar iyiydi. Akyel esmedi. Çeltik için faydalı olan poyraz rüzgarlarını aldık. Bundan dolayı yapraklarda yanma olmadı. Mayıs ayında ekimini yaptığımız arazilerde iki hafta içinde hasada başlayacağız. Dönümde 800 kilogramın altına düşmezsek güzel bir verim olur. İnşallah güzel bir fiyatla üreticimizin de yüzü gülecek."

Hasat için gerekli hazırlıkları da yaptıklarını aktaran Çakır, "Biçerdöverleri bakıma gönderdik. Onların paletleri takılacak. Kurutma makinelerini hasada hazırlıyoruz. Güzel bir hasat geçirmeyi umuyoruz." dedi.