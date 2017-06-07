Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Adnan Tekçe İnan Ekici israil
Günde 5 liraya bayram kredisi
Günde 5 liraya bayram kredisi
LYS esnasında korna çalma çağrısı
LYS esnasında korna çalma çağrısı
Bayrama özel kredi
Bayrama özel kredi
Video Hakem hayata geçiyor
Video Hakem hayata geçiyor
Bolu Dağı'nda çalışma
Bolu Dağı'nda çalışma

"Cemaat sohbetlerine bal satmak için katılmış"

- Edirne'de, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, 2014 yılında "Zaman'a sahip çık" eyleminde yer aldıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan 9'u tutuklu 26 sanığın yargılanmasına başlandı - Tutuksuz sanık Özer: - ''Arkadaş sohbeti olduğunu düşünerek onlara bal satabilmek için katıldım. Bazılarına da bal sattığım olmuştur''

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 2014 yılında ''Zaman'a sahip çık'' eyleminde yer aldıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan 9'u tutuklu 26 sanığın yargılanmasına başlandı.

Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşma, adliyenin konferans salonunda yapıldı.

Duruşmaya, tutuklu sanıklar İbrahim Türkmenoğlu, Bekir Canatan, Serkan Uslu, Murat Fındık, Yavuz Yakut, Yusuf Özalp ile tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Duruşmada, sanıklardan Hayriye Tüfekçi Kolbasar, Hakkı Yurttaş ve Abdulkadir Akyel ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla savunma yaptı.

Sanıklardan Türkmenoğlu, savunmasında Allah'ın ve devletin adaletine inandığını belirterek, dosyada kendisiyle ilgili hiçbir somut delil bulunmadığını ileri sürdü.

Yaklaşık 10 aydır tutuklu olduğunu ifade eden Türkmenoğlu, ''Tüm deliller toplanmıştır, sabit ikamet sahibiyim, pasaportuma da el konuşmuştur. Kaçmayı düşünmedim, böyle bir ihtimal de yoktur. Beraat ve tahliyemi isterim.'' dedi.

Sanık Özalp ise kendisiyle aynı konuda suçlanan herkesin tahliye olduğunu öne sürerek ''Hiçbir yönetici vasfım yok. Sağlık problemlerim aşikar. Tahliyemi talep ediyorum.'' diye konuştu.

Tutuksuz sanık Şahin Özer ise katıldığı sohbetlerin cemaat sohbeti olduğunu bilmediğini, arkadaş sohbeti sandığı için gittiğini savundu.

Esnaflık yaptığını, sohbet toplantılarına da bal satmak için katıldığını öne süren Özer, ''Arkadaş sohbeti olduğunu düşünerek onlara bal satabilmek için katıldım. Bazılarına da bal sattığım olmuştur. Bu nedenle beraatime karar verilmesini ve hakkımdaki adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasını talep ediyorum.'' ifadelerini kullandı.

Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını ileri sürerek tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti verilen aranın ardından açıkladığı kararda, sanıklardan Türkmenoğlu'nun tahliyesine, diğer tutuklu 8 sanığın bu hallerinin devamına hükmetti.

Heyet eksik dosyaların tamamlanması, tanıkların dinlenilmesi ve "ByLock" ile HTS kayıtları için yazılan müzekkere cevaplarının beklenilmesi için duruşmayı erteledi.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
DuruşmaFetullahçı Terör ÖrgütüSEGBİSTutuklu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5