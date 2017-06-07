"Cemaat sohbetlerine bal satmak için katılmış"

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 2014 yılında ''Zaman'a sahip çık'' eyleminde yer aldıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan 9'u tutuklu 26 sanığın yargılanmasına başlandı.

Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşma, adliyenin konferans salonunda yapıldı.

Duruşmaya, tutuklu sanıklar İbrahim Türkmenoğlu, Bekir Canatan, Serkan Uslu, Murat Fındık, Yavuz Yakut, Yusuf Özalp ile tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Duruşmada, sanıklardan Hayriye Tüfekçi Kolbasar, Hakkı Yurttaş ve Abdulkadir Akyel ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla savunma yaptı.

Sanıklardan Türkmenoğlu, savunmasında Allah'ın ve devletin adaletine inandığını belirterek, dosyada kendisiyle ilgili hiçbir somut delil bulunmadığını ileri sürdü.

Yaklaşık 10 aydır tutuklu olduğunu ifade eden Türkmenoğlu, ''Tüm deliller toplanmıştır, sabit ikamet sahibiyim, pasaportuma da el konuşmuştur. Kaçmayı düşünmedim, böyle bir ihtimal de yoktur. Beraat ve tahliyemi isterim.'' dedi.

Sanık Özalp ise kendisiyle aynı konuda suçlanan herkesin tahliye olduğunu öne sürerek ''Hiçbir yönetici vasfım yok. Sağlık problemlerim aşikar. Tahliyemi talep ediyorum.'' diye konuştu.

Tutuksuz sanık Şahin Özer ise katıldığı sohbetlerin cemaat sohbeti olduğunu bilmediğini, arkadaş sohbeti sandığı için gittiğini savundu.

Esnaflık yaptığını, sohbet toplantılarına da bal satmak için katıldığını öne süren Özer, ''Arkadaş sohbeti olduğunu düşünerek onlara bal satabilmek için katıldım. Bazılarına da bal sattığım olmuştur. Bu nedenle beraatime karar verilmesini ve hakkımdaki adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasını talep ediyorum.'' ifadelerini kullandı.

Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını ileri sürerek tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti verilen aranın ardından açıkladığı kararda, sanıklardan Türkmenoğlu'nun tahliyesine, diğer tutuklu 8 sanığın bu hallerinin devamına hükmetti.

Heyet eksik dosyaların tamamlanması, tanıkların dinlenilmesi ve "ByLock" ile HTS kayıtları için yazılan müzekkere cevaplarının beklenilmesi için duruşmayı erteledi.