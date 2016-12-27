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Çemberlitaş'taki tramvay kazası

- Kaza nedeniyle aksayan tramvay seferleri normale döndü

Çemberlitaş'taki tramvay kazası

İSTANBUL (AA) - Çemberlitaş'taki tramvay kazasının ardından aksayan seferler, normal yapılmaya başlandı.

Beyazıt'tan Çemberlitaş yönüne giden tramvayın çarptığı kişinin ölümüyle sonuçlanan kazanın ardından, olay yerindeki çalışmalar tamamlandı.

Çalışmaların ardından, Bağcılar-Beyazıt ve Kabataş-Sultanahmet arasında yapılabilen seferler, saat 15.20 itibarıyla normale döndü.

Bu arada, kazada hayatını kaybeden ve üzerinden kimlik çıkmadığı belirtilen kişinin cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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KazaSeferTramvay Kaza
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