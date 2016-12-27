Çemberlitaş'taki tramvay kazası

İSTANBUL (AA) - Çemberlitaş'taki tramvay kazasının ardından aksayan seferler, normal yapılmaya başlandı.
Beyazıt'tan Çemberlitaş yönüne giden tramvayın çarptığı kişinin ölümüyle sonuçlanan kazanın ardından, olay yerindeki çalışmalar tamamlandı.
Çalışmaların ardından, Bağcılar-Beyazıt ve Kabataş-Sultanahmet arasında yapılabilen seferler, saat 15.20 itibarıyla normale döndü.
Bu arada, kazada hayatını kaybeden ve üzerinden kimlik çıkmadığı belirtilen kişinin cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.