Çemişgezekliler iftar programı

İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, "Bu ülkenin bölünmez bütünlüğüne kast edenler, elbet eninde sonunda cezalarını bulacaktır. Kimsenin bu ülkenin bütünlüğünü bozmaya gücü yetmez." dedi.

Ümraniye Belediyesi tarafından Hekimbaşı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen iftar programında Çemişgezekliler Derneği Yönetimi ve üyeleri iftarda bir araya geldi.

İftarda konuşan Ataş, terörden medet umanların sonlarının hüsran olduğunu herkesin göreceğini belirtti.

Türkiye'nin bekası ve vatanın bölünmez bütünlüğü için her ferdin canını seve seve vereceğinin, tarihin her sahnesinde görüldüğünü hatırlatan Ataş, "Bu ülkenin bölünmez bütünlüğüne kast edenler, elbet eninde sonunda cezalarını bulacaktır. Kimsenin bu ülkenin bütünlüğünü bozmaya gücü yetmez. Gelen her acı haberde bizlerin yüreğine kor düşüyor ama bilinmelidir ki bizler daha çok birbirimize kenetleniyoruz. Çünkü bu ülkenin her taşında toprağında şehitlerimizin kanı var. Oynanan oyunların farkındayız ve hiç kimse bu ülkenin bir karış toprağına göz dikemez."

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can da ramazan ayının bereketini sofralarda görmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Belediye olarak, aynı anda ilçenin 5 farklı noktasında düğün salonlarında herkese açık iftar yemekleri verildiğini kaydeden Can, günlük ortalama 8 bin kişinin iftar ettiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ataş ile TEOG ikincisi Çemişgezekli Habib Bitkin'e çeşitli hediyeler verildi.