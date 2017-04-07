Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Pegasus Hava Yolları Andy Warhol Wall Street Journel
Yayın durdurma sektörü ceza
Yayın durdurma sektörü ceza
“Kuğu Gölü Balesi“, Antalya'da ikinci kez sahnelenecek
Kuğu Gölü Balesi Antalya'da
Türk sporunun altyapısı umut veriyor
Sporda altyapı umut veriyor
11 milyon dolara satıldı
11 milyon dolara satıldı
Sekiz yılda 6 milyar lira destek
8 yılda 6 milyar lira...

Cenaze dönüşü trafik kazası: 5 yaralı

- Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde cenazeden dönen ailenin bulunduğu otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı

Cenaze dönüşü trafik kazası: 5 yaralı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde cenazeden dönen ailenin bulunduğu otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kenan Levent (35) idaresindeki 27 AVK 64 plakalı otomobil, Erzincan-Erzurum karayolu Altıntepe mevkisinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda şarampole devrildi.

Sürücü Kenan ile eşi Amine (36), çocukları Serkan (8), Mehmet Yusuf (7) ve Gül Nur Levent (7), yaklaşık 20 metre savrularak hurdaya dönen araçta sıkıştı.

Sağlık ekipleri ve yoldan geçenler tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Amine Levent'in sağlık durumunun ciddi olduğunu öğrenildi.

Memleketi Ağrı'da vefat eden babasının cenazesine katılan Kenen Levent ile ailesinin, yaşadıkları Burdur'a dönerken kaza geçirdikleri belirtildi.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
ErzincanTrafik KazasıÜzümlü
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5