Cenaze evinde gıda zehirlenmesi

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde cenaze evinde ikram edilen tavuk ve pilavı yiyen 33 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu.
Alınan bilgiye göre, Aydınlıkevler Mahallesi, Akkent Sitesi'nde geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden kişinin toprağa verilmesinin ardından eve taziye için gelenlere Milas Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerince tavuk ve pilav dağıtıldı.
Yemeği yiyen 33 kişi, ilerleyen saatlerde bulantı ve kusma şikayetiyle 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi ve İzan Özel Sağlık Hastanesine başvurdu.
Söz konusu kişilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan, Milas Toplum Sağlığı Merkezince olayla ilgili inceleme başlatıldı.