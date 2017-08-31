Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape ekonomi pdy dava
Bayburt'a ne yapsak azdır
Bayburt'a ne yapsak azdır
Artık dünyaya açıldı
Artık dünyaya açıldı
Dünyadan az tüketiyoruz
Dünyadan az tüketiyoruz
Bilinmeyen numaraya son
Bilinmeyen numaraya son
Eğitim masrafı beşikte başlıyor
Eğitim masrafı beşikte başlıyor

Cenaze evinde gıda zehirlenmesi

- Milas'ta bir cenaze evinde dağıtılan tavuk ve pilavı yiyen 33 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu

Cenaze evinde gıda zehirlenmesi

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde cenaze evinde ikram edilen tavuk ve pilavı yiyen 33 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu.

Alınan bilgiye göre, Aydınlıkevler Mahallesi, Akkent Sitesi'nde geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden kişinin toprağa verilmesinin ardından eve taziye için gelenlere Milas Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerince tavuk ve pilav dağıtıldı.

Yemeği yiyen 33 kişi, ilerleyen saatlerde bulantı ve kusma şikayetiyle 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi ve İzan Özel Sağlık Hastanesine başvurdu.

Söz konusu kişilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, Milas Toplum Sağlığı Merkezince olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
MilasMuğla
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5