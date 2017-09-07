"Cenaze İşleri" yarın vizyona giriyor

İSTANBUL (AA) - Yönetmenliğini Korhan Uğur'un üstlendiği "Cenaze İşleri" adlı filmin galası yapıldı.

Özdilek AVM'deki özel gösterim öncesi AA muhabirine açıklamada bulunan Uğur, çekimlerin Eskişehir Odunpazarı'nda 3 haftada tamamlandığını söyledi.

Uğur, Eskişehir'de film çekmenin büyük avantaj sağladığını dile getirerek, "Eskişehir gerçekten büyük bir plato gibi. Bütün sinema yönetmenleri ile yapımcıların gidip Eskişehir'i görmesi gerekiyor gerçekten. Özellikle Odunpazarı evleri ve sokaklar çok güzel. Ayrıca insanları da çok ılımlı ve samimi." dedi.

Filmin komedi türünde olduğunu vurgulayan Uğur, şunları kaydetti:

"Cenaze İşleri, son dönemde küfüre fazlaca dayalı olan komedi film furyasına baş kaldıran bir film oldu. Çünkü bizim kültürel kodlarımızda aslında küfür yok. Bu küfürlü komedi durumu internetten bulaştı. Eski Kemal Sunal, Ertem Eğilmez filmlerinde herkes izleyebilsin diye küfürlü sahneler yoktur. Aile filmleridir. Bizim filmimiz de 7'den 70'e herkesin izleyebileceği bir aile filmi. Bunu içtenlikle söyleyebilirim. Benim de bir kızım var ve ben filmi baştan sona kızımla izledim. Kızımın rahatsız olduğu sahneleri de kaldırdım."

- "Ölülerden değil, dirilerden korkmamız lazım"

Korhan Uğur, ölümün de hayatın bir parçası olduğunun altını çizerek, "Aslında ölülerden değil dirilerden korkmamız lazım. Çünkü ölülerin kimseye bir zararı yok. Bundan yola çıkarak bu filmi yazdım ve çektik. 'Ölümle dalga geçiliyor' gibi bir takım spekülatif şeyler söyleniyor ama aslında öyle bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Filmin başrol oyuncularından Cemre Melis Çınar da ilk defa komedi filminde rol aldığını aktararak, "Filmin her anı benim için çok güzeldi. Çok keyifli ve eğlenceli oldu. Usta oyuncuların yanında yer alıp hepsinden birçok şey öğrendim. 3 yıldır 'Elif' dizisinde dramda oynuyorum. Komedi benim için bambaşka bir şey oldu." diye konuştu.

Filmde 'Orhan' karakterini canlandıran oyuncu Melih Selçuk ise "Film süreci gayet eğlenceli geçti. İlk kez Eskişehir Odunpazarı'na gittim. Çekimlerin büyük çoğunluğu gece sahnesi olduğu için biraz zorlandık. Hep sabah 5'lere kadar çalışmak zorunda kaldık." dedi.

Selçuk, üçüncü kez komedi filminde rol aldığına dikkati çekerek, "Artık iyice komedi filminde oynamaya alıştım. Kendi adıma oyunculuk açısından bu filmde iyice rahatladım ve komediye alıştığımı hissettim. Bu film çok naif bir aile filmi. Çünkü küfür yok. Güzel ve keyifli bir film oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Belediyede kimsesizler mezarlığından sorumlu olarak çalışan Orhan'ın başına gelen talihsiz olayları mizahi bir dille ele alan filmin oyuncuları arasında Selçuk ve Çınar'ın yanı sıra Suzan Aksoy, Ergun Kuyucu, Barış Kıralioğlu, Yüksel Ünal, Caner Atacan, Bedia Ener, Aydan Burhan ve Halil Kumova yer aldı.

Uğur ve Serpil Altın'ın senaryosunu yazdığı film, bir yanda sevdiği kızla kurduğu evlilik hayallerinin, bir yanda gizemli bir cesedin başına açtığı işlerin ortasında kalan adamın dramını komik bir dille ele alıyor.