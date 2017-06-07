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Cenazeler karışınca defnedilen kadın mezardan çıkarıldı

- Adana'da, hayatını kaybeden kadının cenazesini defnetmek isteyen yakınları, hastanedeki karşılıklık nedeniyle farklı kişinin naaşını defnetti - Karışıklığın fark edilmesiyle yanlışlıkla defnedildiği anlaşılan kadının cenazesi mezardan çıkartılarak tekrar hastane morguna kondu

Cenazeler karışınca defnedilen kadın mezardan çıkarıldı

ADANA(AA)- Adana'nın Kozan ilçesinde, hayatını kaybeden kadının cenazesini defnetmek isteyen yakınları, hastanedeki karşılıklık nedeniyle farklı kişinin naaşını defnetti, kadının cenazesi mezardan çıkartılarak tekrar hastane morguna kondu.

Alınan bilgiye göre, Kozan Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitiren Hamide Esenboğa (95) hastane morguna kondu.

Yine aynı hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Mezyune Çiftçioğlu da yaşamını yitirdi ve morga kaldırıldı.

Çiftçioğlu'nun yakınları öğle saatlerinde hastaneye gelerek cenazelerini morgda teşhis etti ve hastane yetkilileri tarafından kendilerine teslim edilen cenazeyi İdem Mahallesi Mezarlığında defnettiler.

Daha sonra Çiftçioğlu'nun yakınlarından biri şüphelenerek kendi cenazeleri yerine başka birini defnettiklerini bildirdi ve mezar tekrar kazıldı.

Mezardan Çiftçioğlu'nun naaşı yerine aynı gün hastanede yaşımını yitiren Hamide Esenboğa'nın cenazesi çıktı.

Yakınları tarafından tekrar hastane yetkililerine teslim edilen Esenboğa'nın naaşı, morga kaldırıldı.

Esenboğa'nın ailesinin durumdan haberdar olmadığı, cenazelerini yarın defnedecekleri öğrenildi. Çiftçioğlu'nun naaşı da yarın toprağa verilecek.

Öte yandan Kozan Devlet Hastanesi yetkililerinin olayla ilgili soruşturma başlattıkları bildirildi.

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CenazeKozanMezarMorg
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