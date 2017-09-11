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Cenazeye gidenlerin bulunduğu minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 14 yaralı

- Çorum'da minibüsün istinat duvarına çarpması sonucu bir kişi öldü, 14 kişi yaralandı

Cenazeye gidenlerin bulunduğu minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 14 yaralı

ÇORUM (AA) - Çorum'un Osmancık ilçesinde cenazeye gidenlerin bulunduğu minibüsün istinat duvarına çarpması sonucu bir kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

Ersin Lale'nin kullandığı 34 YC 7030 plakalı minibüs, Osmancık-Kargı karayolunun 20'nci kilometresindeki Karaköy mevkisinde istinat duvarına çarptı.

Minibüstekilerden Mehmet Zorgül, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Yaralı sürücü ile araçtaki Barış ve Aytül Şimşek, Zöhre ve Hüseyin Buğa, Muzaffer ve Gülhan Zorgül, Sercan, Hanım ve Şahin Doğan, İpek Döşlü, Canan ve Ergül Danış ile Murat Uzun, 112 Acil Servis ekiplerince Osmancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Zorgül'ün cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hastanenin morguna konuldu.

Minibüstekilerin, İstanbul'dan Amasya'daki yakınlarının cenazesine gittikleri öğrenildi.

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