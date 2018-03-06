İSTANBUL (AA) - Toyota, Cenevre Otomobil Fuarı'nda yeni jenerasyon Auris ve GR Supra Racing konsept aracının dünya prömiyerini gerçekleştirdi.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, marka, yenilikleri ve konsept otomobilleriyle 2018 Cenevre Otomobil Fuarı'nda yerini aldı.

Fuarda, yeni jenerasyon Auris'in dünya prömiyerini gerçekleştiren Toyota, spor otomobili "Supra" modelinin yeniden dönüşünü simgeleyen GR Supra Racing konsept aracını da beğeniye sundu.

Toyota, fuarda yeni Aygo'yu da ziyaretçilere tanıtırken, geleceğin elektrikli otomobillerinden izler taşıyan Concept-i serisi elektrikli aracı ve sürdürülebilir geleceği temsil eden yakıt hücreli Toyota Fine-Comfort Ride konseptini de otomobilseverlerle buluşturdu.





- Yeni Auris





Toyota, Cenevre Otomobil Fuarı'nda, daha dinamik tasarıma ve markanın yeni altyapısı olan Toyota Yeni Global Mimari (TNGA) ile yapılan üçüncü jenerasyon Auris'in örtüsünü kaldırdı.

Yeni tasarımıyla daha akıcı ve daha dinamik tarza sahip olan yeni Auris, aynı zamanda Toyota markasının hibrit modellere artarak verdiği önemin altını bir kez daha çiziyor.

Hibrit stratejisini genişletmeye devam eden Toyota, yeni jenerasyonda bir benzinli ve iki farklı hibrit motor seçeneği sunacak.

1.2 litre turbo beslemeli benzinli motorun yanı sıra 122 HP güç üreten 1.8 litre ve 180 HP güç üreten yeni 2.0 litrelik hibrit motorlarla otomobil dünyasındaki yerini alacak.





- Toyota otomobillerindeki dizel motor kullanımını azaltacak





Toyota, fuarda, Avrupa'daki yeni motor stratejisini de açıkladı. Strateji kapsamında, 2016 yılında buna benzer bir kararla birlikte Toyota C-HR'ı dizel versiyon olmadan satışa sunan Toyota, yeni nesil Auris'i de sadece benzinli ve elektrikli motorlarla üretecek.

Ana modellerin hibrit versiyonlarına yoğun talep gelmesiyle Toyota, kademeli olarak 2018'de binek otomobillerindeki dizel motor kullanımını azaltacak.



Avrupa'da yeni stratejisini başlatan Toyota, müşterilerin taleplerini karşılayacak şekilde Hilux ve Land Cruiser gibi modellerde dizel motor sunmaya devam edecek.





- Toyota Supra, yeni Aygo ve konsept araçlar







Toyota, fuarda dünya prömiyerini gerçekleştirdiği GR Supra Racing Concept, hem yolda hem de pistte yüksek performansıyla öne çıkıyor.



Cenevre Otomobil Fuarı'nda Toyota’nın bir başka dünya prömiyeri olan yeni Aygo, tasarımın yanında dinamik olarak da geliştirildi. Model artık revize edilen 998 cc 3 silindirli ödüllü motoru kullanacak.

Elektrikli araç programı çerçevesinde çalışmalarına devam eden ve 2030'da 5,5 milyondan fazla elektrikli motora sahip araç satışı gerçekleştirmeyi hedefleyen Toyota, Cenevre'de 3 elektrikli araç ailesinden oluşan ve farklı kullanıcı tipleri için tasarlanan Concept-i serisi ile TOYOTA FINE-Comfort Ride konseptini de sergiledi.

