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Cenevre'de Suriye görüşmelerinin 8. turu sürüyor

Suriye'de iç savaş 7. yılına girerken, taraflar BM çatısı altında Cenevre'de 8. kez bir araya geliyor.

Cenevre'de Suriye görüşmelerinin 8. turu sürüyor

CENEVRE (AA) - Suriye'de yaklaşık 7 yıldır süren iç savaşa siyasi çözüm bulmak için taraflar, Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde 8. kez bir araya geliyor.

Suriyeli muhaliflerin 'tek çatı altında' katıldığı Cenevre 8 başlıyor

Türkiye ve Rusya öncülüğünde 1 yıl önce başlatılan Astana süreciyle Suriye'de çatışmalar büyük ölçüde azalırken, taraflar 8. defa siyasi geçişi görüşmek için Cenevre'de bir araya geliyor.

BM Cenevre Ofisi Sözcüsü Alessandra Velluci, öğle saatlerinde yaptığı açıklamada, 8. turun Beşşar Esed rejimi heyetinin henüz gelmemesine rağmen başladığını duyurdu.

Ardından BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, TSİ 14.00'te Nasır Hariri başkanlığındaki muhalefet heyetiyle bir araya geldi.

Rejimin resmi haber ajansı SANA'ya göre, rejimin BM temsilcisi Beşşar Caferi başkanlığındaki heyet ise Cenevre'ye yarın ulaşacak.

BM kaynakları, 8. turda anayasa taslağı çalışmaları ve terörle mücadeleye odaklanılacağını bildiriyor.

Ancak rejimin Doğu Guta gerginliği azaltma bölgesindeki askeri kuşatmasını sıkılaştırması ve saldırıları şiddetlendirmesi muhaliflerin büyük tepkisiyle karşılaşıyor.

Muhalifler, ABD ve diğer Batı ülkelerini Cenevre sürecine ağırlıklarını koymadıkları gerekçesiyle eleştiriyor.

Bu seneki Cenevre görüşmelerinin ilki, 1 yılı aşkın aradan sonra 23 Şubat- 4 Mart'ta düzenlenmişti. 4. tur olan bu görüşmelerde, Beşşar Esed rejimi heyetinin ısrarı üzerine, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 2254 sayılı kararının belirlediği konular dışında "terörle mücadele" başlığı eklendi. 22 Mart-1 Nisan'daki 5. tur görüşmelerde rejim, zaman kazanma taktiği olarak, kendi eklettiği "terörle mücadele" konusuna yoğunlaştı. 16 Mayıs'ta başlayan Cenevre 6 ve 10 Temmuz'da başlayan Cenevre 7 görüşmeleri, rejimin sivilleri hedef alan saldırılarının sürmesi üzerine, yalnıza dörder gün sürdü. Buna rağmen Nasır Hariri başkanlığındaki muhalefet heyeti, masadan ayrılan taraf olmama stratejisi izledi.

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