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'Çengelköy çınarı' canlanıyor

İstanbul'da yaşanan fırtına nedeniyle hasar gören, afetten hemen sonra belediye ekiplerince bakımı yapılan 180 yaşındaki çınar ağacı filizlenmeye başladı.

'Çengelköy çınarı' canlanıyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi açıklamasına göre, temmuz ayında İstanbul'da yaşanan afet sonrasında devrilen Çengelköy İskele Meydanındaki tarihi çınar ağacının, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın talimatı ile Anadolu Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından bakıma alındığı anımsatıldı.

Çalışmanın olumlu sonuçlar verdiği aktarılan açıklamada, "Yaklaşık 1,5 aydır bakımı süren 180 yaşındaki tarihi çınar ağacı filizlenerek tedaviye cevap verdi ve iyileşme sürecine girdi." denildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tarihi çınarın tedavi sürecinde öncelikle ağacın yükünü hafifletebilmek için tepe ve yan dalları budandı, ağaç küçültüldü. Kökler, hava almaması için keçeyle kapatıldı. Ardından, kırılma sonucu tahrip olan köklerde restorasyon çalışması yapıldı. Vinçle ayağa kaldırılan tarihi çınar için geçici destek çalışması yapıldı. Tedavisi devam eden tarihi çınar filiz vererek iyileşmeye başladı. Köklerinin güçlenmeye başladığı ve önümüzde baharda kendi başına ayakta durabileceği tahmin ediliyor."

Açıklamada, Doğancılar Parkı'nda hasar gören bir başka çınarın da bakım çalışmasının ardından filizlendiği belirtildi.

Muhabir: Lale Bildirici

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Anahtar Kelimeler:
ÇengelköyTarihi çınar AğacıTürkiye
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