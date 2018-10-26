"Çengelköy'e, markalı konut geliştiricilerin ilgisi arttı"

İSTANBUL (AA) - Omran İnşaat Genel Müdürü Ergin Bayram, Çengelköy'ün sahip olduğu eski yapı stokunu daha nitelikli ve yeni yapı stoku ile değiştirme sürecinde olduğunu belirterek, "Söz konusu değişim, ilçenin ulaşım alternatifleri ve kentsel dönüşüm projeleri ile de destekleniyor. Bu da markalı konut geliştiricilerinin bölgeye olan ilgisini artırıyor." açıklamasını yaptı.

Omran İnşaat tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Anadolu Yakası'nın önemli merkezlerinden Üsküdar, sahip olduğu eski yapı stokunu, nitelikli yeni yapı stoku ile değiştirme sürecine girmesi dolayısıyla markalı konut geliştiricilerinin dikkatini çeken bir bölge haline geldi.

Son yıllarda ulaşım alternatifleri ve kentsel dönüşüm projeleriyle de desteklenen bölgede, satış değerlerini etkileyen faktörlerin başında ise boğaz manzarası geliyor.

Üsküdar'ın sahil hattı Beylerbeyi, Çengelköy aksı ile Altunizade bölgeleri üst gelir grubuna hitap eden yerlerin bulunmasından ötürü, lüks konut açısından gelişmeye açık ve talep gören bölge olarak dikkati çekiyor.

Son yıllarda ulaşım alternatifleriyle de konuşulan bölgedeki değeri fark ederek Çengelköy'ü proje alanı olarak seçen Omran İnşaat da ilk büyük konut projesi "Kasr-ı Âlâ"yı bu bölgede inşa etmeye başladı. Ardından bu bölgede "Kasr-ı-Derya" ve 'Kasrı-Ahsen" projelerini de hayata geçirmek üzere planlarını revize etti.





- "Bölgede, satış değerlerini etkileyen faktörlerin başında manzara geliyor"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Omran İnşaat Genel Müdürü Ergin Bayram, Türkiye'de marka olmayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Türkiye yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bu ülkeye güveniyoruz. Burada kalıcı olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bayram, ilk etapta kendilerine seçtikleri bölgenin, potansiyel gördükleri Çengelköy olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Çengelköy, eski bir yerleşim yeri olmasından dolayı sahip olduğu eski yapı stokunu daha nitelikli ve yeni yapı stoku ile değiştirme süreci içerisindedir. Söz konusu değişim, ilçenin ulaşım alternatifleri ve kentsel dönüşüm projeleri ile de destekleniyor. Bölgede, satış değerlerini etkileyen faktörlerin başında manzara geliyor. Özellikle boğaz manzarasına sahip konutlarda oturmak isteyen aileler için cazibe oluşturuyor. Çeşitli ulaşım alternatiflerine yakın konumda olması, bölgenin tercih edilirliği açısından avantaj olarak görülüyor. Bu da markalı konut geliştiricilerinin bölgeye olan ilgisini artırıyor. Çengelköy'de, tamamlanan ve inşaat aşamasında olan çok sayıda markalı konut projesinin yer aldığını görüyoruz."

Tamamlanan ve yapım aşamasında olan projelerle birlikte bölgeye olan talebin artmasının nüfus ve gayrimenkul hareketliliğini beraberinde getirdiğini aktaran Bayram, yaşanan bu hareketliliğin bölgedeki konut değerlerine de olumlu yansıdığını bildirdi.

Bayram, standart tarzda yeni konutlar için metrekare birim satış değerleri ortalama 5 bin 500 lira ile 7 bin 500 lira aralığında bulunduğu bilgisini vererek, bu rakamın villa tipi konutlarda 12 bin lira ile 21 bin lira düzeyinde seyrettiğini ifade etti.

Standart konutlar için ortalama aylık kira değer aralığının ise metrekare bazında 22-33 lira olduğunu belirten Bayram, "Bu rakam villalar için 50-85 lira olarak karşımıza çıkıyor. İnşaat kalitesi, konsept, büyüklük, manzara ve kullanım alanı büyüklüğüne göre değerlerin daha da yukarıya çıkabildiği görülüyor. Bölge, iş alanlarının da çevresine entegre olmaya başlamasıyla gelişim potansiyelini daha da artırdı. Bölgenin D-100 karayolu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli’ne yakın konumda bulunması, metrobüs hattının ilçe sınırlarından geçmesi, Marmaray Projesi ve metro hattının Çekmeköy'e kadar uzatılması bölgeyi avantajlı duruma getirdi ve merkezi bir yerleşim bölgesi olma özelliğini destekledi." değerlendirmelerini yaptı.