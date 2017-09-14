Cennetle cehennem arasında bir halk: Rohingyalar

SHAH PORIR DWIP (AA) - SEFA MUTLU - Myanmar ordusu ve Budist çetelerin köylerini ateşe vererek ve katlederek cehennemi yaşattığı Arakanlı Müslümanlar (Rohingyalar) kelime anlamı Cennet Adası olan Shah Porir'e sığınmaya çalışıyor.

Teknaf bölgesinin en uç noktası olan ve Myanmar'a birkaç kilometre uzaklıkta bulunan Shah Porir kıyıları Arakanlı Müslümanlarla dolarken, burası mültecilerin Bangladeş'teki çile dolu yolculuklarının ilk durağı olma özelliğine sahip.

Myanmar'da Müslüman köylerinin 24 boyunca yakıldığı Bangladeş kıyısından rahatlıkla görülebilirken, bazı bölgelerden yükselen dumanlar saatlerce devam etti.

Havanın kararmasıyla Myanmar'da yaşanan dehşet daha net görülürken, mültecilerin zifiri karanlıkta ilkel sandallarla yaşam mücadelesi sürüyor.

Yerel kaynaklar mülteci geçişlerinin yoğunlaştığı Naf Nehri ve Hint Okyanusu'na dökülen kollarında çok sayıda insan cesedi bulunduğunu aktarırken, mültecilerin Myanmar askerinin teknelere ateş açması sonucu suya düştüğü belirtiliyor.

Öte yandan Shah Porir'deki yerli halkın verdiği bilgilere göre on binlerce Arakanlı Müslüman canlarını kurtarmak için Myanmar sahillerine gelecek tekneleri bekliyor.

- Oğullar babalarını, çocuklar bebekleri sırtlandı

Budist çetelerinin 25 Ağustos'tan bu yana sürdürdüğü katliamlardan kurtulmaya çalışan Arakanlı Müslümanlar, hasta ve yürümeyecek durumda olan aile üyelerini meşakkatli yolda sırtlarında taşıyor.

Sırtlarındaki sopaların bir tarafına kurtarabildikleri eşyaları, bir tarafına da anne ve babalarını asan erkek Rohingyaların bazıları günlerdir devam eden açlık nedeniyle ayakta durmakta zorlandığı dikkati çekti.

- Myanmar zulmünden kaçanlar

Myanmar ordusunun katliamlarından kaçan ve Bangladeş'in Shah Porir kıyılarına ilk kez ayak basan mülteciler, yaşadıkları dehşeti AA muhabirine anlattı.

Vücudunda çok sayıda yanık oluşan ve yaşı nedeniyle yürümekte zorlanan Amine Hatun, Arakan'da yaşananlara ilişkin şunları söyledi:

"Myanmar askerleri sürekli köylere geliyor ve evlerimizi ateşe veriyor. Hayatta kalmak için günlerce yürüdük ve çok küçük bir kıyıya sıkışıp kaldık. Naf Nehri kenarında da uzun süre bekledik. Oradan da yürümeye devam ettik ve karşı kıyıya geçeceğimiz tekneleri bekledik. İnsanlar 3 gün boyunca ormanlarda saklanmak zorunda kalıyor. Evimden ayrılarak Bangladeş'e gelmem toplamda 9 gün sürdü. Askerler köylere gelerek evleri basıyor. Evlerde yaşayanları alarak farklı yerlere götürüyorlar. Askerler insanları öldürüyorlar. Orada çok büyük bir katliam var. Askerler iki gün önce çok sayıda kişiyi öldürdükten sonra cesetleri yaktı."

Ailesiyle Bangladeş'e sığınan 47 yaşındaki Muhammed Azam ise Arakan'da çok büyük zulümler yaşandığını dile getirerek, "Myanmar askeri Bangladeş'e geçmemizi istiyor. Benim tekneye bindiğim yerde binlerce insan bu tarafa geçmek için bekliyor." dedi.