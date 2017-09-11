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CENTCOM Komutanı Votel Mısır'da

- Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, CENTCOM Komutanı Votel'i kabul etti

CENTCOM Komutanı Votel Mısır'da

KAHİRE (AA) - Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Joseph Leonard Votel'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sisi ile Votel'in bir araya geldiği görüşmede, iki ülke arasındaki askeri ilişkileri geliştirme yolları ve bölgedeki krizlere ilişkin son gelişmeler ele alındı.

Sisi, bölgedeki mevcut şartlar altında Mısır ile ABD arasındaki askeri iş birliğinin önemini vurgulayarak, "Parlak Yıldız 2017 (Bright Star)" adlı ortak askeri tatbikata başlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

CENTCOM Komutanı Orgeneral Votel ile Mısır Genelkurmay Başkanı Mahmud Hicazi'nin bir araya geldiği toplantıda ise istikrar ve güvenin bölgeye geri dönmesi, terörün yok edilmesi konularında uluslararası ve bölgesel çabaların görüşüldüğü belirtildi.

Mısır ordusunun 8 yıl aradan sonra dün ABD ile "Parlak Yıldız 2017 (Bright Star)" adlı ortak askeri tatbikata başladığı bildirilmişti.

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ABDCENTCOMMısırSisi
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