CENTCOM Komutanı Votel Ürdün'de

AMMAN (AA) - Ürdün Kralı 2. Abdullah, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Joseph Leonard Votel'i başkent Amman'da kabul etti.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamada, Kral Abdullah'ın CENTCOM Komutanı Votel'i kabulünde başta askeri alanlar olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, bölgedeki gelişmeler ile terörle mücadelede uluslararası ve bölgesel çabaların görüşüldüğü kaydedildi.

Görüşmede, Kral Abdullah'ın kardeşi Prens Faysal bin Hüseyin ve Ürdün Genelkurmay Başkanı Mahmud Abdulhalim Ferihat'ın da hazır bulunduğu ifade edildi.

CENTCOM Komutanı Votel, birkaç gün sürecek resmi ziyareti kapsamında bugün Ürdün'e gelmişti.

ABD, Ürdün'ü Ortadoğu'da stratejik bir müttefik olarak kabul ediyor ve terörle mücadelede iki ülke arasında güçlü iş birliği bulunuyor.

Ürdün, Irak ve Suriye'deki terör örgütü DEAŞ'a karşı Ağustos 2014'te ABD öncülüğünde kurulan uluslararası koalisyonda yer alıyor.