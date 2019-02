CEO Club Otomotivin Geleceği Zirvesi - OSD Başkanı Haydar Yenigün: - "Dijitalleşme, otomotivin önümüzdeki 20-30 yılına baktığımızda kaçınılmaz nokta. Burada dikkat edilmesi gereken şey yapılan her bir yatırımın, verilen her kararın son noktadaki hedefe hizmet ediyor olması gerekiyor" - OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu: - "(Otomotiv satışlarındaki düşüşlerin önüne geçilmesi için) 31 Ekim'de ÖTV ve KDV indirimleri geldi. Kasım ve aralıkta sektör uçurumun kenarından geriye döndü" - OİB Başkanı Baran Çelik: - "Şu an otomotiv endüstrisi iç pazar kaynaklı çok pozitif bir ruh halinde değil ancak ihracat tarafı her şeye rağmen pozitif sonuçlar veriyor"

06 Şubat 2019 Çarşamba 14:01