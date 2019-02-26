"CEO olarak atanmam, Türkiye'nin tanıtımı için de önemli"

İSTANBUL (AA) - ABDULSELAM DURDAK - Malezya'nın en kapsamlı telekomünikasyon şirketi Maxis'e Üst Yönetici (CEO) olarak atanan Gökhan Öğüt, bu tür görevlerin Türkiye'nin tanıtımı için de çok önemli olduğunu belirterek, "Türkiye'de çalışırken hayatın ve şirketin dijitalleşmesi, üzerinde durduğum konulardandı. Aynı şeyi şimdi Malezya için de yapmak istiyoruz." dedi.

Geçen yıl Malezya’nın en büyük iletişim servis sağlayıcısı Maxis’in Operasyondan Sorumlu Yöneticisi (COO) olarak atanan Öğüt'ün, yönetim kurulunca, terfi ettirilerek 1 Mayıs'tan itibaren şirketin CEO'su olarak görevine devam etmesine karar verildi.

Öğüt, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada şirketteki yeni pozisyonundan dolayı son derece mutlu olduğunu dile getirdi.

Maxis şirketinde işe başlama ve yeni pozisyona atanma sürecine değinen Öğüt, 2016 sonunda Vodafone Türkiye CEO'luğundan ayrıldıktan sonra aktif olarak özellikle Avrupa'da telekom şirketlerine Orta Doğu'da danışmanlık yaptığını ve 2017'nin sonuna doğru İngiltere'den bir danışmanlık şirketinin kendisiyle bağlantıya geçerek Malezya'da uygun bir pozisyon olduğundan bahsettiğini ifade etti.

Bu süreçte yapılan görüşmelerin ardından Eylül 2018'de başlamak üzere Maxis'te Operasyondan Sorumlu Yönetici (COO) pozisyonuna getirildiğini belirten Öğüt, "Bir Türk olarak beni nasıl buldular? Aslında uluslararası şirketlerde çalışmanın avantajı tabii ki bu. Vodafone ismini global olarak bildikleri için ve İngiltere'de bu insan kaynakları şirketine yakın olarak çalıştıkları için doğal olarak tanıyorlar. Belki benden sonra bu işi yapacak olanlar için bir yol budur. Uluslararası olarak tanınmamız gerekiyor. Çünkü bu sektörler artık dünya çapında çalışıyorlar sadece bir ülkeye bağlı değil." diye konuştu.





- "Malezya'nın lider 'yakınsama servisleri şirketine' dönüşeceğiz"





Öğüt, şirketteki hedeflerine de değindi. Şirkette bir dönüşüm planı başlattıklarını kaydeden Öğüt, "Geçen hafta benim CEO olarak açıkladığım toplantımızda 'Max Plan' adını verdiğimiz büyüme planımızı açıkladık. Burada, şirketi 5 yıl içerisinde Malezya'nın en iyi mobil operatöründen Malezya'nın lider 'yakınsama servisleri şirketine' çevireceğimizi duyurduk. Yani sadece mobilde değil mobil-sabit yakınsamada ve sadece bağlantı değil servisler ve çözümler sunan bir şirket haline gelme planımız var." dedi.

Malezya'da fiber bağlantı konusunda da çok büyük bir atağa geçtiklerini aktaran Öğüt, "Şu an 250 bin haneye fiber bağlamış durumdayız. Buna devam edeceğiz. Toplam 7,5 milyon hane var Malezya'da, bunlardan sadece 2 milyona yakını fibere bağlı. Burada lider şirketlerden birisi olmayı istiyoruz ama bu yeterli değil bizim için. Sadece bağlantı değil Malezya'daki şirketlerin dijitalleşmesine yönelik büyük bir atağa da başladık. Türkiye'de çalışırken hayatın ve şirketin dijitalleşmesi, üzerinde durduğum konulardandı. Aynı şeyi şimdi Malezya için yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.





- "Malezya'da Türk nüfusu 500'ün altında"





Maxis CEO'su Gökhan Öğüt, Türkiye ile Malezya'nın hem kültürel hem de ekonomik anlamda birbirine benzer ülkeler olduğuna dikkati çekti.

Öğüt, "Çok benzer ülkeler olduğumuzu düşünüyorum. Bizim gibi misafirperver ve son derece açık, yakın ve kucaklayıcı bir toplum. Çok farklı toplumlar ırklar ve dinler barış içinde birlikte yaşıyorlar. Ekonomik olarak da benziyor. Bizim gibi 10 bin doların üzerinde kişi başı milli gelire sahipler ve büyümeleri de benzer şekilde 10 yıldır yüzde 5'ler seviyesinde." şeklinde konuştu.

Böyle üst düzey görevlendirmelerin Türkiye'nin ve Türk insanının tanıtılması açısından da önemli olduğunu vurgulayan Öğüt, şunları kaydetti:

"Sanılanın aksine 32 milyonluk Malezya'da çok az bir Türk nüfusu var. Ülkedeki Türk nüfusu 500'ün altında. Böyle olunca aslında Türk insanının Malezya'da tanınması için de önemli bir görev üstlendiğimi düşünüyorum. Böylesine bir üst seviyede görev Malezya basınında da ilgi çekiyor. Bir Türk'ün oraya atanması, Türkiye'nin oradaki imajı açısından da çok önemli. Bunun da bilincinde hareket ediyorum. Orada sayımız az olsa da aslında çok önemli görevlerde olan, kendi işlerini kurmuş girişimcilerimiz de var. Bunlarla bir araya geliyoruz, buradan iş fırsatları konusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Aslında bu görev, ülkemizin tanıtımı için de çok önemli. Türkiye'nin çok önemli değerleri var. Özellikle yönetici kadrosunun bu noktalara gelmesi ve bu noktalarda Türkiye'yi tanıtmaya devam etmesi çok önemli diye düşünüyorum"

1970'de İzmir'de doğan Gökhan Öğüt, Boğaziçi Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği okuduktan sonra Chicago Illinois Üniversitesinde İşletme alanında yüksek lisans yaptı.

Telekomünikasyon ve iletişim hizmetleri alanında kariyer yapan Öğüt, 2013'ten 2016'ya kadar Vodafone Türkiye'nin CEO'luğunu üstlendi.