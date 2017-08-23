Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape ekonomi ABD İnternet üzerinden satış
NBA'de dev takas
NBA'de dev takas
Şah damarı üç kat büyüdü
Şah damarı üç kat büyüdü
Motorine 7 kuruş indirim
Motorine 7 kuruş indirim
Barter modeliyle ihracat
Barter modeliyle ihracat
Türkiye'nin “5 yıldızlı“ kenti Antalya
Türkiye'nin 5 yıldızlı kenti

Cep telefonu kılıfı hırsızlığı güvenlik kamerasında

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da cep telefonu aksesuarları satan iş yerinden telefon kılıfı çalan genç kız, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Alınan bilgiye göre, Marulcu Mahallesi Kadınana Caddesi'ndeki cep telefonu...

Cep telefonu kılıfı hırsızlığı güvenlik kamerasında

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da cep telefonu aksesuarları satan iş yerinden telefon kılıfı çalan genç kız, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, Marulcu Mahallesi Kadınana Caddesi'ndeki cep telefonu aksesuarları satan bir iş yerine gelen genç kız, bir süre telefon kılıflarını inceledi.

Genç kızın eline aldığı telefon kılıflarından ikisini çantasına koyduğunu gören iş yeri sahibi müdahale ederek, telefon kılıflarını kızın çantasından aldı. İş yeri sahibi daha sonra genç kızı, dükkandan dışarı çıkardı.

Hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Görüntülerde, müşteri gibi dükkana giren genç bir kız, bir süre telefon kılıflarını inceliyor. İş yeri sahibi diğer müşteriyle ilgilendiği sırada telefon kılıflarından 2'sini çantasına koyan genç kız, iş yeri sahibi tarafından fark ediliyor.

Bunun üzerine iş yeri sahibi, genç kızı, çantasındaki telefon kılıflarını aldıktan sonra dükkandan dışarı çıkarıyor.

İş yeri sahibi, gazetecilere yaptığı açıklamada, hırsızlık olaylarının güvenlik kameraları olmasına rağmen sıklıkla yaşandığını belirterek, şikayetçi olmadığını söyledi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AfyonkarahisarGüvenlik KamerasıHIRSIZLIKTelefon Kılıfı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5