Cep telefonu kılıfı hırsızlığı güvenlik kamerasında

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da cep telefonu aksesuarları satan iş yerinden telefon kılıfı çalan genç kız, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, Marulcu Mahallesi Kadınana Caddesi'ndeki cep telefonu aksesuarları satan bir iş yerine gelen genç kız, bir süre telefon kılıflarını inceledi.

Genç kızın eline aldığı telefon kılıflarından ikisini çantasına koyduğunu gören iş yeri sahibi müdahale ederek, telefon kılıflarını kızın çantasından aldı. İş yeri sahibi daha sonra genç kızı, dükkandan dışarı çıkardı.

Hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Görüntülerde, müşteri gibi dükkana giren genç bir kız, bir süre telefon kılıflarını inceliyor. İş yeri sahibi diğer müşteriyle ilgilendiği sırada telefon kılıflarından 2'sini çantasına koyan genç kız, iş yeri sahibi tarafından fark ediliyor.

Bunun üzerine iş yeri sahibi, genç kızı, çantasındaki telefon kılıflarını aldıktan sonra dükkandan dışarı çıkarıyor.

İş yeri sahibi, gazetecilere yaptığı açıklamada, hırsızlık olaylarının güvenlik kameraları olmasına rağmen sıklıkla yaşandığını belirterek, şikayetçi olmadığını söyledi.