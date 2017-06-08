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Cep telefonuyla ilgilenirken yolcusunu ezdi

- Marmaris'te indiği yolcu midibüsünün altında kalan yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti - Yolcusunu indirdikten sonra hareket eden aracın şoförünün cep telefonuyla ilgilendiği için kadını görememesi araç kameralarına yansıdı

Cep telefonuyla ilgilenirken yolcusunu ezdi

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde yolcu midibüsünün şoförünün son durakta indirdiği yaşlı kadın, sürücünün cep telefonuyla ilgilendiği sırada aracın altında kalarak yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Muğla Büyükşehir Belediyesine ait Yeliz Y. idaresindeki 48 EB 012 plakalı yolcu midibüsünün sürücüsü, Büyükşehir Belediyesi Marmaris Otogarı'nda son durakta yolcu Müesser Budur'u (73) indirdi.

Bu sırada hareket eden aracın altında kalan Budur, 112 Acil Servis ekiplerince ağır yaralı olarak Marmaris Devlet Hastanesine kaldırıldı. Müesser Budur, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Sürücü Yeliz Y, gözaltına alındı.

- Araç kamerası görüntüleri

Bu arada, yolcusunu indirdikten sonra hareket eden midibüs şoförünün cep telefonuyla ilgilendiği için yaşlı kadını görememesi araç kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde son durağa gelen aracın şoförüne yaşlı kadının gideceği yerle ilgili bilgi sorduğu, yolcunun indikten sonra midibüsün ön tarafından şoförün tarif ettiği yere doğru giderken ezildiği görülüyor. Sürücünün aracı hareket ettirirken, az önce indirdiği yolcusunu cep telefonuyla ilgilendiği için görememesi görüntülere yansıyor.

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Anahtar Kelimeler:
KazaMarmarisMuğla Büyükşehir Belediyesi
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