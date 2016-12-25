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Cerabluslu çocuklar özgürlüğün tadını çıkarıyor

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Cerablus'un okulları, cadde ve sokakları artık çocuk sesleriyle çınlıyor.

Cerabluslu çocuklar özgürlüğün tadını çıkarıyor

GAZİANTEP (AA) - Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Cerablus'ta okullarına kavuşmanın heyecanını yaşayan Suriyeli çocuklar, özgürce oyun oynamanın da tadını çıkarıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri Müşterek Özel Görev Kuvveti ve Koalisyon Hava Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyinde başlatılan harekat kapsamında Özgür Suriye Ordusunca terör örgütü DEAŞ'tan arındırılan Cerablus'ta, eğitim faaliyetleri devam ediyor.

Terör örgütünün kontrolünde bulunduğu sürede okulların kapalı kaldığı, eğitim yuvalarının tahrip edildiği Cerablus'un cadde ve sokakları artık çocuk sesleriyle çınlıyor.

Soğuk havaya rağmen güvenli ortamda oyunun çıkarıyorlar
Kendi halkının yanı sıra birçok Suriyeliye ev sahipliği yapan "özgür kentte" eğitim gören minikler, erken saatlerde çalan zille ders başı yapıyor. Öğretmenlerinin yakından ilgilendiği öğrenciler, teneffüslerde ise dilediklerince eğleniyor.

Okul çıkışı, kendileri için yapılan parklarda oynayan Suriyeli minikler, soğuk havaya aldırmadan yaşıtlarıyla güvenli ortamda vakit geçirmenin tadını çıkarıyor.

Ailesiyle, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD'nin işgal ettiği Şuyuh bölgesinden kaçan 10 yaşındaki Hüsam Luay, Cerablus'a geldiği için mutlu olduğunu, burada keyifli vakit geçirdiğini söyledi.


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