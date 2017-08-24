Cerablus'ta Fırat Kalkanı Harekatının 1'inci yıl kutlamaları
- Fırat Kalanı Harekatı kapsamında terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Cerablus'ta, operasyonun başlangıcının 1'inci yıl dönümü etkinliklerle kutlandı - Cerablus yerel meclisinin organize ettiği etkinlikte, harekata destek veren sivil toplum kuruluşları ve askeri muhalif gruplara ödül verildi - Cerablus Yerel Meclis Başkanı Halil: - "İnşallah gelecek yıllar, DEAŞ ve PYD terör örgütlerinin işgali son bulur. Topraklarının özgürleştirmenin sevincini yaşarız."
24 Ağustos 2017 Perşembe 18:05