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Cerablus'taki yetim çocuklara mont yardımı

- İHH tarafından Kışlık Kıyafet Projesi kapsamında Cerablus'taki yetimhanede kalan 54 çocuğa mont dağıtıldı

Cerablus'taki yetim çocuklara mont yardımı

KİLİS (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, Halep kentine bağlı Cerablus ilçesinde yetim çocuklara mont yardımında bulunuldu.

İHH Kilis Koordinasyon Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, iç savaşın başladığı ilk günden beri Suriyeli yetim çocuklara destek veriliyor.

Kışlık Kıyafet Projesi kapsamında Cerablus'taki yetimhanede kalan 54 çocuğa mont dağıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İHH Kilis Koordinatörlüğü Basın Birimi Sorumlusu Ali imran Durman, mont dağıtımına ilk olarak Cerablus'tan başlandığını belirtti.

Bölgede hayırseverlerin desteğiyle iki yetim giydirme merkezi oluşturulduğunu anlatan Durman, şunları kaydetti:

"Suriye'de ulaşabildiğimiz kadar yetime ulaşmaya çalışıyoruz. Savaşta ailesini kaybetmiş çocukların hayata tutunmaları için İHH olarak bütün gücümüzle çalışıyoruz. Yetimlere maddi yardımların yanında sosyal ve psikolojik olarak da destek veriliyor. Bölgenin rahata kavuşmasıyla birlikte, hasar görmüş, kullanım dışındaki okulları ve yetimhaneleri tekrar onarıp yetim çocukların hizmetine sunuyoruz."

Öte yandan, yetimler için bir eğlence organizasyonu düzenlendi. Etkinlikte gönüllerince eğlenen yetim çocuklar, hayırseverlere teşekkür etti.

- 20 bin çocuğa ulaşılacak

Proje kapsamında Suriye'nin İdlip, Hama, Lazkiye, Halep kırsalıyla Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden önemli ölçüde arındırılan Cerablus, El-Bab, Mare, Çobanbey ve Azez'de 20 bin yetim çocuğa mont dağıtılması hedefleniyor.

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